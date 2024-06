Kompromitacja sędziów w meczu Polska - Brazylia! Kurek... tłumaczył im przepisy (WIDEO)

Do niesamowitego zamieszania doszło w trzecim secie meczu Ligi Narodów siatkarzy pomiędzy reprezentacjami Polski oraz Brazylii. Niestety, w roli głównej wystąpili sędziowie, którzy kolejny raz w tych rozgrywkach nie popisali się.

To już niemal stały obrazek, gdy podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów nasi siatkarze oraz selekcjoner Nikola Grbić muszą interweniować po błędnych decyzjach arbitrów. Podobnie było w starciu z "Canarinhos".

W trzecim secie przy stanie 9:8 dla Polski, podopieczni Bernardo Rezende przerwali akcję, ponieważ byli przekonani, że piłka po ich ataku dotknęła parkietu. Tymczasem powtórki wyraźnie pokazały, że nic takiego nie miało miejsca, ponieważ piłka odbiła się od buta Marcina Janusza.

Wedle przepisów FIVB, Polacy powinni w tej sytuacji otrzymać punkt, ponieważ interpretacja rywala okazała się błędna. Tymczasem sędzia wskazał... powtórzenie akcji, co wywołało niesamowite oburzenie w szeregach naszego zespołu.

Doszło do kuriozalnej sytuacji, w której to nasi siatkarze z Bartoszem Kurkiem na czele tłumaczyli arbitrom... przepisy. Do akcji wkroczył również Grbić. Zamieszenie trwało kilka minut aż wreszcie interweniowali sędziowie stolikowi. Dopiero wówczas przyznano punkt Polakom.

- Jakość sędziów w tym turnieju jest porażająca. Musimy oczekiwać, że oni nie są na dobrym poziomie, że czegoś nie wiedzą - grzmiał już po meczu Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

Ostatecznie Polacy wygrali trzeciego seta, ale w całym meczu przegrali 1:3.

Zamieszanie w załączonym materiale wideo.