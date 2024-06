Najdłuższy set w Lidze Narodów! Padł niesamowity rekord! (WIDEO)

Turcy i Niemcy zajmują dolne rejony tabeli w klasyfikacji Ligi Narodów i nie liczą się w walce o czołowe lokaty. Nie zmienia to jednak faktu, że bezpośrednie starcie zostanie zapamiętane na bardzo długo.

Powiedzieć bowiem, że w drugim secie doszło do wyrównanego starcia, to jak nic powiedzieć. Oba zespoły długo nie kwapiły się do tego, aby skończyć tę odsłonę, aczkolwiek początek partii wcale tego nie zwiastował. Podopieczni Michała Winiarskiego prowadzili już 6:2 i 9:5. W dalszej fazie ich przewaga wzrosła nawet do wyniku 12:6, ale im bliżej końca, tym siatkarze znad Bosforu spisywali się coraz lepiej.

W efekcie doprowadzili do remisu i wtedy zaczęła się niesamowita historia. W grze na przewagi kibice byli świadkami zażartej rywalizacji. Najpierw cztery piłki setowe mieli Turcy, następnie do głosu doszli Niemcy, którzy mieli aż osiem piłek setowych! I znowu rollercoaster w postaci siedmiu piłek setowych dla Turków. Koniec końców to im udało się dopiąć swego i wygrać 44:42!

Taki wynik to rekord nie tylko tegorocznego sezonu Ligi Narodów, ale całych tych rozgrywek w dziejach.

Warto zaznaczyć, że rekord najdłuższego seta w siatkówce należy do drużyn ligi koreańskiej KAL Jumbos - Rush&Cash. W listopadzie 2013 roku trzecia partia ich rywalizacji zakończyła się wynikiem 56:54 i trwała 55 minut.

Turcja - Niemcy 2:3 (22:25, 44:42, 23:25, 25:19, 12:15)