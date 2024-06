Wymowne słowa Kubiaka na temat selekcji Grbicia. Ma rację?

Już niebawem dowiemy się, kogo Nikola Grbić zabierze do Paryża na igrzyska olimpijskie. Zdaniem byłego kapitana reprezentacji Polski siatkarzy Michała Kubiaka, serbski szkoleniowiec dokonał już selekcji na ten turniej.

Grbić musi zdecydować się na dwunastu zawodników, których weźmie ze sobą na turniej olimpijski. Zdaniem wielu ekspertów, kibiców oraz dziennikarzy, Serb nie dokona żadnych niespodzianek i postawi na sprawdzonych graczy. Jedyne co może stanąć mu w tym na przeszkodzie, to kłopoty zdrowotne poszczególnych zawodników, ale wszystko wskazuje na to, że każdy będzie w stu procentach gotowy na Paryż.

ZOBACZ TAKŻE: Tak będzie wyglądać grupa Polaków na igrzyskach? To byłby koszmar!

- Myślę, że trener wie, co robi i ma już podjętą decyzję. Stoją za tym sukcesy reprezentacji w minionych latach. Moim zdaniem drużyna jest już wybrana i musi zacząć ogrywać się, żebyśmy byli gotowi w stu procentach na igrzyskach - przyznał otwarcie Kubiak.

Były kapitan naszej reprezentacji został zapytany, ile medali uda się zdobyć dla Polski na tegorocznych igrzyskach. Mistrz świata liczy na co najmniej dwa.

- Mam nadzieję, że ten jeden dla mnie najważniejszy, najcenniejszy przywiozą nasi siatkarze, ale również siatkarki, więc dwa złota olimpijskie na pewno - rzekł.

Przypomnijmy, że przed polskimi siatkarzami jeszcze jeden turniej Ligi Narodów w słoweńskiej Lubljanie oraz turniej finałowy w Łodzi, którego są gospodarzem. Przed igrzyskami biało-czerwoni zagrają również w Memoriale im. Huberta Jerzego Wagnera.