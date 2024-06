Wyróżnienie Fair Play honoruje szczególny czyn "czystej gry", którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener czy działacz. Czynem tym pomógł innym, dając tym samym wyraz humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.

Za 2022 rok główną nagrodę w tej kategorii otrzymali Kubacki i Lanisek. Podczas dekoracji najlepszych skoczków narciarskich zakończonego sezonu 2022/23 Pucharu Świata Słoweniec, trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej, na podium trzymał duże zdjęcie Kubackiego, który ostatecznie został sklasyfikowany na czwartej pozycji. Skoczek z Zakopanego na wieść o bardzo złym stanie zdrowia żony Marty wycofał się z rywalizacji na kilka konkursów przed końcem.

- Ten gest wypłynął prosto z serca. Kiedy usłyszałem, co się stało żonie Dawida, pomyślałem, co sam bym zrobił na jego miejscu i postąpiłbym dokładnie tak samo. Cieszę się, że wszystko jest w porządku i mam nadzieję, że w tym roku będziemy walczyć jak równy z równym, tak jak dwa lata temu - powiedział Lanisek po otrzymaniu we wtorek wyróżnienia.

- To, co zrobiliśmy, to były dla nas normalne czyny, które wyszły z naszych serc. Tak zostaliśmy wychowani. Cieszę się, że takie, według mnie, proste gesty są doceniane i możemy je pokazywać młodzieży, by mieli na czym bazować - dodał Kubacki.

Nagrodę w tej samej kategorii za 2023 rok otrzymali himalaiści Rafał Fronia, Piotr Tomala, Marek Chmielarski, Jarosław Gawrysiak, Marcin Kaczkan, Krzysztof Stasiak oraz Grzegorz Borkowski. W lipcu zeszłego roku zorganizowali wyprawę mającą na celu zniesienie i pochowanie ciała Tomasza Kowalskiego, który od 10 lat spoczywał na grani szczytowej Broad Peaku, na wysokości około 8000 m nad poziomem morza.

Wyróżnienia Fair Play im. Zofii Żukowskiej za "promocję wartości fair play" otrzymali m.in. były prezes PKOl Andrzej Szalewicz oraz Polski Związek Piłki Nożnej. W kategorii "kariera w duchu fair play" nagrodzeni zostali m.in. były piłkarz ręczny Sławomir Szmal oraz żeglarze Piotr Myszka i Przemysław Miarczyński.

Nagrody "Nadzieje Olimpijskie" otrzymali wioślarze Martyna Jankowska oraz Jakub Woźniak. Młodzi zawodnicy oraz ich trenerzy otrzymali m.in. bilety na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie będą mogli kibicować swoim starszym kolegom i koleżankom.

55. Nagroda Fair Play

Kategoria 1

"Czyn czystej gry"

Anże LANISEK

W marcu 2022 r. Dawid Kubacki, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich, nagle przerwał rywalizację pucharową i wrócił do domu, aby wspierać poważnie chorą żonę. Przez absencje w konkursach Kubacki stracił miejsce na podium w klasyfikacji końcowej cyklu. Środowisko natychmiast zjednoczyło się we wsparciu Polaka. Do najbardziej wzruszających scen doszło po ostatnim konkursie w Planicy. Na znaczący gest zdecydował się Anże Lanisek. Podczas ceremonii za klasyfikację końcową cyklu Słoweniec wszedł na podium z tekturową podobizną Kubackiego. Po chwili w jego oczach pojawiły się łzy. Na gali Sportowca Roku Słowenii skoczek został uhonorowany za ten czyn nagrodą fair play. Wyróżnienie przyznało krajowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Sportowych. Podczas tej uroczystości Laniskowi podziękował i pogratulował w formie wideo sam Dawid Kubacki.

- Miałem wsparcie wszystkich skoczków narciarskich, ale Anže Lanišek szczególnie wspierał mnie w tych trudnych dniach. Dziękuję (…) za wszystko, co zrobiłeś na zakończenie sezonu, ale i za to, czego ludzie nie wiedzą. Życzę wszystkiego najlepszego Tobie i Twojej rodzinie – mówił Dawid.

Dawid KUBACKI

Przedwczesne zakończenie przez polskiego zawodnika w marcu 2022 r. sezonu skoków narciarskich sprawiło, że nie zdołał on stanąć na podium końcowej klasyfikacji Pucharu Świata (ostatecznie zajął czwarte miejsce). Kiedy dowiedział się o nagłym, poważnym zachorowaniu żony, rzucił wszystko i udał się do kraju. Swoją postawą udowodnił, że w życiu nie tylko sport jest ważny. Liczy się także to, co dzieje się wokół nas, również wśród najbliższych. Z biegiem czasu stan zdrowia małżonki polskiego skoczka poprawiał się, a w walce o powrót do pełni sił małżonkę Dawida wspierało wielu rywali Kubackiego ze skoczni i ich trenerzy – wszyscy jak jeden mąż podkreślali, że to rodzina jest najważniejsza. Pocieszali Dawida i jego żonę, z uznaniem odnosząc się do postawy zawodnika. "Bądźcie silni, a wszystko będzie dobrze" – taki najczęściej był ton wpisów w mediach społecznościowych.

Wyróżnienie za "Czyn czystej gry"

Michał MILLER

Michał Miller to piłkarz, napastnik Unii Swarzędz. Zachowaniem fair play popisał się podczas meczu z Gedanią 1922 Gdańsk w III Lidze, rozegranym 24 września 2022 roku. W sytuacji, kiedy bramkarz przeciwnika Mateusz Macholca doznał kontuzji, Miller zdecydował się nie wykorzystać tej sytuacji do zdobycia gola, a miał przed sobą już tylko pustą bramkę. Uznał jednak, że nie fair byłoby zdobyć gola w tej sytuacji i dlatego wybił piłkę poza boisko. Na murawie pojawili się lekarze, a kontuzja bramkarza okazałą się na tyle poważna, że nie mógł kontynuować gry. Decyzja zawodnika, by nie strzelać do bramki rywala, gdy bramkarz został kontuzjowany, została pozytywnie oceniona przez publiczności i przeciwników, którzy docenili jego gest.

Kategoria 2

Kariera w duchu fair play

Sławomir SZMAL

Piłkarz ręczny, występujący na pozycji bramkarza, w latach 1998-2018 reprezentant kraju, rekordzista pod względem liczby oficjalnych spotkań międzypaństwowych w kadrze seniorskiej (298 meczów, 3 gole). Wicemistrz świata z 2007, brązowy medalista Mistrzostw Świata 2009 oraz Mistrzostw Świata 2015. Dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2008 i 2016). Najlepszy piłkarz ręczny świata roku 2009. Laureat 76. Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej na 10 najlepszych sportowców Polski roku 2010 (zajął w nim 6. miejsce). W roku 2021 został wiceprezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, odpowiedzialnym za sprawy szkolenia sportowego. W trakcie całej kariery sportowej wyróżniał się nie tylko jako znakomity zawodnik, ale także jako człowiek hołdujący zasadom czystej gry. Po zakończeniu wyczynowej kariery ideę fair play popularyzował wśród najmłodszych adeptów szczypiorniaka.

Paweł KOWALSKI

To najbardziej utytułowany trener w polskim żeglarstwie olimpijskim. Jego podopieczni zdobyli dwa medale olimpijskie i kilkanaście medali mistrzostw świata i Europy. Od kilku lat Paweł Kowalski pełni funkcję trenera głównego Polskiego Związku Żeglarskiego i w czasie swojej pracy dzieli się doświadczeniami z kolejnymi pokoleniami trenerów, dzięki czemu jego następcy również zdobywają medale MŚ i MŚJ – ostatnio Przemysław Miarczyński, wychowanek trenera Kowalskiego, zdobył – już jako trener – srebrny medal MŚ w olimpijskiej klasie iQFOiL, wywalczony przez Pawła Tarnowskiego. Paweł Kowalski jest pasjonatem w pracy, osobą w pełni zaangażowaną w szkolenie i przeznaczającą na pracę także swój wolny czas. Jest bardzo lubiany, ceniony i ma ogromny autorytet także wśród trenerów innych dyscyplin. Dla trenerów żeglarstwa jest mentorem i wzorem. Pomimo pełnionej funkcji trenera głównego, nadal zajmuje się szkoleniem bezpośrednim niektórych zawodników i to z sukcesami. Załoga w klasie 49er, którą wspierał w sezonie 2023, zdobyła srebrny medal na ME 2023.

Krzysztof GŁOWACKI

To trener szermierki, związany z Wrocławiem i tam działającymi klubami. Pracował także jako trener koordynator miejscowej Wojewódzkiej Federacji Sportu, był dyrektorem sportowym Polskiego Związku Szermierczego, zasiada we władzach Związku i jest sędzią międzynarodowym, a rozstrzygał m.in. na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie (1992) i na wielu mistrzostwach świata i Europy. Doskonale sprawdzał się także w roli organizatora dużych imprez szermierczych (m.in. Challenge Wratislavia). Zainicjował wydawanie pisma "Szermierz". Zawodnicy szkoleni przez trenera Krzysztofa Głowackiego zdobyli około 300 medali na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy, Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych i reprezentowali Polskę na zawodach mistrzowskich i Pucharach Świata i Europy.

Krzysztof WIELICKI

To wybitny taternik, alpinista i himalaista. Piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Członek The Explorers Club. W roku 2018 otrzymał Nagrodę Księżnej Asturii w dziedzinie sportu, a rok później „Złoty Czekan” za całokształt osiągnięć górskich. 17 lutego 1980 roku wraz z Leszkiem Cichym dokonał pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Ma na swoim koncie także pierwsze zimowe wejścia na Kanczendzongę (8586 m; w roku 1986 razem z Jerzym Kukuczką) i Lhotse (8516 m, dwa lata później). Członek wyprawy uhonorowanej Super Kolosem 1999 i laureat Super Kolosa 2006. Przez całe życie Krzysztofowi Wielickiemu przyświeca idea "fair play". W roku 2006 w czasie zejścia po zdobytym Gasherbrum II (8035 m n.p.m.) brał udział w akcji ratunkowej hiszpańskiego alpinisty, który na ostatnim trawersie ściany szczytowej, podczas zejścia, spadł na ok. 100 m i zatrzymał się w niecce na wysokości ok. 7600 m n.p.m. Pomimo ogromnego zmęczenia i dużej wysokości Krzysztof Wielicki nie pozostawił hiszpańskiego wspinacza, tylko niezwłocznie pospieszył mu z pomocą. W 2018 roku to Krzysztof Wielicki zaplanował akcję ratunkową po Elizabeth Revol i Tomasza Mackiewicza. Dzięki jego determinacji, zaangażowaniu i znajomości Gór, udało się uratować E. Revol.

Zbigniew RACHWALSKI

To hokeista na trawie, olimpijczyk z Moskwy (1980), trener. Karierę sportową rozpoczął w klubie LKS Rogowo. W roku 1976 przeniósł się do Pocztowca Poznań, z którym to klubem wywalczył w latach 1979, 1981-1983, 1988 i 1991 tytuł mistrza Polski na otwartym boisku. W reprezentacji Polski (w latach 1975-1990) rozegrał 215 spotkań, zdobywając 51 bramek. Przez wiele lat był kapitanem narodowej reprezentacji. Uczestnik mistrzostw świata w Kuala Lumpur (1975) – 10. miejsce, Buenos Aires (1978) – 9. miejsce, Bombaju (1982) – 8. miejsce, Londynie (1986). Uczestnik mistrzostw Europy w Hanowerze (1978) na których Polska zajęła 4. miejsce. Po zakończeniu kariery sportowej pracował jako trener Pocztowca Poznań z którym w latach 1995 i 1998 zdobył tytuł mistrza Polski na otwartym stadionie a w latach 1994–2000 i 2002 w hali.

Kategoria 3

Wyróżnienia za promocję wartości fair play

Bogdan DUBIEL

Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Bielsku-Białej. Przez 11 lat był zawodnikiem sekcji pływackiej BBTS-u. Przez 40 lat społecznie działał w Szkolnym Związku Sportowym. Organizował dla młodzieży wyjazdy na imprezy sportowe w wielu dyscyplinach sportowych. W jednym z wywiadów mówiono o nim, że to "człowiek – encyklopedia", bowiem historię sportu w regionie i w Bielsku-Białej "ma w małym palcu". W 2002 roku był współzałożycielem i długoletnim wiceprezesem Beskidzkiej Rady Olimpijskiej. W szczególny sposób udzielał się przy organizacji IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy – EYOF 2009. Prowadził wiele spotkań ze sportowcami, olimpijczykami i trenerami, a także promocje książek o nich, m.in. o Antonim Piechniczku. Jest opiekunem beskidzkich olimpijczyków, szczególnie złotego medalisty w boksie – Mariana Kasprzyka. Dba o pamięć o zmarłych olimpijczykach i działaczach sportowych.

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.

Firma Ferrero od lat w ramach programu KINDER Joy of moving angażuje się w promocję aktywnego stylu życia wśród młodego pokolenia oraz ich rodzin. Projekty Ferrero zachęcają nie tylko do sportu, one budują kulturę ruchu opartą o uniwersalne wartości – o przyjaźń, solidarność, szacunek i fair play. W Polsce Ferrero współpracuje z takimi organizacjami jak Polski Związek Piłki Siatkowej, Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Tenisowy, Fundacja Moniki Pyrek czy Polski Komitet Olimpijski. Warte podkreślenia w projektach Ferrero widoczne jest odpowiedzialne podejście do edukacji sportowej młodych.

56. Nagroda Fair Play

Kategoria 1

"Czyn czystej gry"

Rafał FRONIA, Marek CHMIELARSKI, Jarosław GAWRYSIAK, Krzysztof STASIAK, Marcin KACZKAN, Grzegorz BORKOWSKI

To bohaterowie wyprawy na Broad Peak, którzy po 10 latach pożegnali swojego przyjaciela z gór – Tomasza Kowalskiego, który zginął w 2013 roku biorąc udział w zimowym zdobyciu szczytu ośmiotysięcznika.



– Pomysł zrodził się w ubiegłym roku, kiedy odbyliśmy letnią wyprawę na Broad Peak. Serce nam pękało, kiedy widzieliśmy, że nasz kolega nie jest pochowany w sposób godny. Szukaliśmy finansowania, by móc to zrobić, jednak nikt nie chciał podjąć się tego przedsięwzięcia – powiedział Rafał Fronia, kierownik i pomysłodawca wyprawy.

– Tym bardziej dziękujemy Radosławowi Piesiewiczowi, który nie wahał się nawet chwili, kiedy usłyszał naszą historię. Teraz możemy powiedzieć, że Tomek spoczywa w spokoju.



Tomek Kowalski, który zaginął w marcu 2013 roku w czasie zejścia zimą ze szczytu Broad Peak 8051 m n.p.m. w Karakorum w Pakistanie, był uczestnikiem wypraw i wspinaczek w Alpach, Andach, górach Alaski, Kanady, Afryki, Kaukazu, Tien-szana, Pamiru i Karakorum. Zdobywca 6 szczytów z Korony Ziemi. 17 czerwca 2023 roku po uzyskaniu wszelkich zgód ekspedycja wyruszyła do Pakistanu. To wyprawa bez precedensu w historii, nie tyko polskiego, ale i światowego himalaizmu. Ekipa podjęła się zniesienia i pochowania ciała Tomka Kowalskiego, który od 10 lat spoczywał na grani szczytowej Broad Peaku, na wysokości około 8000 metrów nad poziomem morza. Udało się to 19 lipca – ciało Kowalskiego zniesiono do odnalezionej szczeliny skalno-lodowej i tam dokonano pochówku.

Wyróżnienie za "Czyn czystej gry"

Hubert KLUGHARDT

Pożyczył przeciwnikowi z Ukrainy swoją szpadę przed walką podczas mistrzostw Europy U-23, które odbyły się w Budapeszcie w maju 2023 roku. Gdyby tego nie zrobił, zawodnik z Ukrainy mógłby otrzymać czerwoną kartkę. Ukrainiec nie otrzymał kartki, a Hubert przegrał tę walkę. Za ten gest został nagrodzony w trakcie mistrzostw Europy odznaczeniem fair play

Wanda PANFIL

Jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii polskiego maratonu kobiecego. Mistrzyni świata z Tokio 1991, zwyciężczyni najbardziej prestiżowych maratonów świata. Zwyciężała m.in. w Nagoi, Nowym Jorku, Bostonie. Z powodzeniem startowała też w Londynie, uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich w Seulu i Barcelonie. W ciągu całej kariery sportowej 3-krotnie startowała w przełajowych mistrzostwach świata, 5-krotnie w Finale Pucharu Europy i zanotowała 16 występów w meczach międzypaństwowych. Ustanowiła 9 rekordów Polski na stadionie w biegach na 3.000, 5.000 i 10.000 m. Zdobyła 30 medali mistrzostw kraju (w tym 14 złotych) na stadionie i w hali, w biegach ulicznych i przełajowych. Po wielkiej karierze sportowej pracuje jako trener i animator różnych grup wiekowych.

Piotr MYSZKA i Przemysław MIARCZYŃSKI

W latach 90. ubiegłego wieku Amerykanka Nancy Kerrigan była jedną z największych na świecie gwiazd łyżwiarstwa figurowego. Srebrna i brązowa medalistka olimpijska, medalistka mistrzostw świata, znana i lubiana w całej Ameryce. W jej cieniu znajdowała się Tonya Harding, która marzyła o tym, by zająć miejsce utytułowanej rywalki. W styczniu 1994 roku Nancy Kerrigan, przygotowująca się do startu w Igrzyskach Olimpijskich, została brutalnie zaatakowana po treningu. Śledztwo wykazało, że za atakiem stała jej rywalka. Wybuchł jeden z największych skandali w historii sportu. Dlaczego o tym piszemy? Bo polscy żeglarze Przemysław Miarczyński i Piotr Myszka od wielu lat udowadniają, że rywalizacja o najważniejsze krajowe i międzynarodowe trofea nie musi być znaczona "lewymi kartami", a może odbywać się w duchu czystej gry, zrozumienia, poszanowania i przede wszystkim z korzyścią dla sportowych umiejętności obu zawodników, jak i dla polskiego sportu. Przemysław Miarczyński i Piotr Myszka rywalizowali w dwóch olimpijskich klasach windsurfingowych, najpierw w klasie Mistral, potem w klasie RS:X. Byli zawsze godnymi siebie rywalami, którzy jednak ponad rywalizację stawiali współpracę i wzajemną wymianę doświadczeń. Ich współpraca stała się legendarna w całym świecie windsurfingu, a jej efektem były medale mistrzostw świata, Europy, medale w regatach Pucharu Świata i w mistrzostwach Polski. Piotr i Przemek rywalizowali o start w igrzyskach olimpijskich. Gdy awans na igrzyska w Londynie w 2012 roku wywalczył ten drugi, Piotr postanowił poświęcić swoje ambicje i towarzyszył Przemkowi Miarczyńskiemu w okresie przygotowawczym, pełniąc rolę sparingpartnera, konsultanta i przyjaciela. Zaowocowało to brązowym medalem olimpijskim Przemysława Miarczyńskiego. Potem role się odwróciły. Na kolejne Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro w 2016 roku pojechał Piotr Myszka, a w dochodzeniu do olimpijskiej formy pomagał mu Przemysław Miarczyński. Medal był blisko, skończyło się na czwartym miejscu. Obecnie obaj przyjaciele pracują z sukcesami jako szkoleniowcy.

Kategoria 3

Wyróżnienie za promocję wartości fair play

Mieczysław SZYMAJDA

To nauczyciel wychowania fizycznego z przeszło 30-letnim stażem. W wieku 18 lat zrezygnował z grania w piłkę nożną i zajął się bieganiem na średnich i długich dystansach oraz triathlonem. Pięciokrotnie ukończył w Warszawie Maraton Pokoju, startował też na Helu, w Pucku oraz w Berlinie. W 1979 roku założył klub LZS Maraton Domaniewice (obecnie UKS Błyskawica). W niewielkiej wsi Domaniewice (woj. łódzkie), liczącej niewiele ponad 1200 mieszkańców, wychował trzech olimpijczyków – łyżwiarzy szybkich Zbigniewa Bródkę i Artura Janickiego oraz oszczepnika Cypriana Mrzygłoda. Od początku pracy nauczycielskiej skutecznie wyszukiwał uzdolnionych sportowo uczniów i zachęcał ich do rozwijania talentu, początkowo skupiając się na lekkoatletyce, a później poszerzając zakres zainteresowań. W kolejnych latach sam przygotowywał dla uczniów przyszkolne lodowisko, by mogli nauczyć się jazdy na łyżwach. W bardzo skromnych warunkach szkolił i wychowywał, wpajając podopiecznym reguły fair play, a jego najbardziej znanym wychowankiem jest oczywiście czterokrotny olimpijczyk, złoty i brązowy medalista z Soczi 2014 Zbigniew Bródka.

Andrzej SZALEWICZ

Andrzej Szalewicz urodził się 10.03.1939 r. w Łowiczu. Od ponad 60. lat związany jest ze sportem. Uprawiał lekkoatletykę, szermierkę, szybownictwo, skoki spadochronowe i badminton. Jednak największe jego zasługi związane są z działalnością na rzecz rozwoju olimpizmu i sportu olimpijskiego w Polsce i w Europie. Pan Andrzej poświęcił się powstaniu Centrum Olimpijskiego w Warszawie, od samego początku nadzorował planowanie oraz realizację budowy. Prowadził pełną dokumentację, dokładając starań, aby powstało serce polskiego olimpizmu. Pozostaje do dzisiaj aktywnym na polu kolekcjonerstwa olimpijskiego.

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Od 24 Lat Polski Związek Piłki Nożnej organizuje największy w Europie turniej piłki nożnej dzieci, realizowany w trzech kategoriach wiekowych: do 8 lat, 10 i 12 – Puchar Tymbarku. Do tej pory w rozgrywkach udział wzięło wiele piłkarek i piłkarzy, grających dziś w najlepszych klubach europejskich oraz w reprezentacji Polski, a rozgrywki sędziowali najlepsi polscy sędziowie, m.in. Monika Mularczyk i Szymon Marciniak. Jednym z wyróżników turnieju jest masowe promowanie zasad fair play i nagradzanie zachowań piłkarek i piłkarzy oraz trenerów "Zielonymi kartkami", będącymi przeciwieństwem kartek w kolorze żółtym i czerwonym. To nagroda za zachowania godne naśladowania w karierze sportowej oraz w życiu pozasportowym. Na każdym etapie rozgrywek – gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim – za wyjątkowe zachowanie w duchu fair play sędzia może pokazać zawodnikowi bądź trenerowi "zieloną kartkę".

PAP, Olimpijski.pl