Fatalne wieści! Kontuzja Lewandowskiego jednak poważniejsza

We wtorek lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski przekazał, że Robert Lewandowski nie wystąpi w meczu z Holandią na EURO 2024. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że nie będzie mógł też zagrać w drugim grupowym spotkaniu z Austrią.

Przypomnijmy, że Lewandowski nabawił się kontuzji w poniedziałkowym meczu towarzyskim na PGE Narodowym przeciwko Turcji, wygranym przez Polaków 2:1. Kapitan naszej kadry, dla którego było to 150. spotkanie w barwach narodowych, opuścił plac gry już w pierwszej połowie.

ZOBACZ TAKŻE: Adam Nawałka nie ma złudzeń po kontuzji Lewandowskiego! "Trzeba wziąć poprawkę na jeden fakt”

Jak się okazuje, doświadczony napastnik nabawił się urazu naderwania mięśnia dwugłowego uda, które uniemożliwia jego występ przeciwko Holandii na Euro już w niedzielę 16 czerwca. To gigantyczna strata dla drużyny i problem dla Michała Probierza.

– U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii – poinformował Jacek Jaroszewski.

Niestety od wypowiedzi lekarza polskiej kadry sytuacja nie uległa poprawie, a według informacji portalu sportowefakty.wp.pl - wręcz się pogorszyła. Redaktor Dariusza Faron donosi, że występ kapitana reprezentacji w meczu z Austrią staje się coraz mniej prawdopodobny.

Polska turniej w Niemczech rozpocznie 16 czerwca meczem z Holandią. Następnie 21 czerwca zmierzy się z Austrią, aby zmagania grupowe zakończyć 25 czerwca z Francją.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport