Kontuzja Lewandowskiego to... sztuczka Probierza? "Nie wszystkie doniesienia są prawdziwe"

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zszedł z boiska jeszcze w pierwszej połowie poniedziałkowego meczu z Turcją, wygranego przez Biało-Czerwonych 2:1. Jacek Jaroszewski, lekarz naszej kadry, zdradził, że "Lewy" doznał urazu mięśnia dwugłowego i z pewnością nie będzie gotowy na starcie z Holendrami.

ZOBACZ TAKŻE: Adam Nawałka nie ma złudzeń po kontuzji Lewandowskiego! "Trzeba wziąć poprawkę na jeden fakt"

- Paweł Dawidowicz i Karol Świderski w ciągu paru dni wrócą do treningów. Okazało się, że trochę gorzej jest, niestety, z Robertem Lewandowskim. Badania wykazały naderwanie mięśnia dwugłowego uda, co wyklucza go na pewno z udziału w pierwszym meczu. Będziemy walczyć o to, żeby zagrał w drugim spotkaniu - powiedział we wtorek Jaroszewski.

W środę przed południem pojawiły się kolejne - tym razem nieoficjalne - informacje, mówiące, iż uraz snajpera Barcelony jest dużo poważniejszy, a kapitan kadry może nie zagrać nie tylko z Holandią, ale i w drugim spotkaniu mistrzostw Europy z Austrią!

Ronald Koeman, selekcjoner "Oranje", zapytany na konferencji prasowej o doniesienia z polskiej kadry, zasugerował jednak, że informacje o urazie Roberta Lewandowskiego mogą być jedynie... sprytnym planem sztabu Biało-Czerwonych!

- Słyszałem te wiadomości, ale nie wiem, czy to prawda. Nie wszystkie doniesienia są prawdziwe, a ja w takich sytuacjach zawsze mam wątpliwości. To jasne, że Lewandowski jest bardzo ważnym zawodnikiem dla reprezentacji Polski. Rozegrał w kadrze 150 meczów i strzelił wiele ważnych goli. O tym, czy zagra, przekonamy się w niedzielę - powiedział Koeman.

Podobnego zdania są dziennikarze "Voetbal International", którzy podkreślają, że o możliwej "zasłonie dymnej" w postaci rzekomej kontuzji Roberta Lewandowskiego mówił w wywiadzie nawet... Tomasz Frankowski, były napastnik reprezentacji Polski.