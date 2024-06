Poprzednie spotkanie wygrała ekipa z Sopotu, czym uratowała swoje szanse na mistrzostwo. Do końca serii finałowej Sopocianie muszą być bezbłędni, bo King Szczecin potrzebuje już jedynie jednego zwycięstwa, by zostać mistrzem kraju. Jeżeli w czwartek lepsi okażą się zawodnicy Trefla, to w finale ORLEN Basket Ligi dojdzie do wyrównania, a kibiców czekać będzie siódmy mecz tej emocjonującej rywalizacji.

- Przez 37-38 minut graliśmy naprawdę bardzo dobrą koszykówkę. W ostatnich 2-3 minutach popełniliśmy mnóstwo błędów taktycznych, które goście ze Szczecina momentalnie wykorzystali. Dziś trzymaliśmy się jednak razem do samego końca - powiedział po ostatnim meczu Żan Tabak, trener Trefla Sopot.

Relacja live i wynik na żywo meczu King Szczecin - Trefl Sopot na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Polsat Sport