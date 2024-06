Trudne początki, ale później już poszło! Fręch w ćwierćfinale na trawie

Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Nottingham. Polka pokonała 2:1 (3:6, 6:3, 6:1) Tatjanę Marię. Spotkanie trwało dwie godziny i 22 minuty.

Po niepowodzeniu na kortach Rolanda Garrosa Magdalena Fręch przeniosła się do Anglii. Polka zgłosiła się do udziału w turnieju rangi 250 w Nottingham. Tam ma szansę nie tylko zdobywać punkty, ale także przygotowywać się do Wimbledonu. Te zawody, podobnie jak londyński turniej wielkoszlemowy, odbywają się bowiem na trawie.

ZOBACZ TAKŻE: Nieudana inauguracja Linette. Polka odpadła po szalonym meczu



W swoim pierwszym meczu Fręch pokonała 2:0 Nao Hibino z Japonii. W kolejnej rundzie poprzeczka była już zawieszona wyżej. Tym razem Polka mierzyła się bowiem z Tatjaną Marią z Niemiec.



Pierwszy set zakończył się zwycięstwem 36-latki. Przy stanie 2:1 przełamała ona Polkę i zyskała cenną przewagę. Później wykorzystywała swoje gemy serwisowe i ostatecznie wygrała 6:3.



W drugiej odsłonie to Fręch przejęła natomiast inicjatywę. Przełamała rywalkę przy stanie 1:0, dzięki czemu to ona wyszła na prowadzenie. Utrzymała je do samego końca, zwyciężając 6:3 - takim samym stosunkiem, jak w pierwszym secie Maria.



O wszystkim decydowała więc trzecia partia. Zdecydowanie lepiej weszła w nią Fręch, która zaliczyła breaka już w pierwszym gemie. Później wykorzystywała bezbłędnie swoje podanie, a przy stanie 4:1 znów przełamała rywalkę. Następnie zwieńczyła dzieło, wygrywając 6:1.

Magdalena Fręch - Tatjana Maria 3:6, 6:3, 6:1