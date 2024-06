Nieudana inauguracja Linette. Polka odpadła po szalonym meczu

Magda Linette odpadła niespodziewanie już w pierwszej rundzie turnieju WTA w 's-Hertogenbosch. Poznanianka, dla której był to pierwszy w sezonie mecz na trawiastych kortach, po dwukrotnie przerywanym pojedynku przegrała ze znacznie niżej notowaną Amerykanką Robin Montgomery 7:6 (7-4), 3:6, 5:7.

Dla Linette było to pierwsze starcie po nieudanym French Open, gdzie odpadła już w pierwszej rundzie z Ludmiłą Samsonową. Z kolei Montgomery odpadła na kortach Rolanda Garrosa już w kwalifikacjach. Więcej szczęścia w nich miała w Holandii, przez co dostała się do drabinki głównej turnieju i trafiła na Polkę.

Faworytką tego pojedynku była rzecz jasna Linette, która w rankingu WTA plasuje się na 44. lokacie, podczas gdy Montgomery dopiero na 173. miejscu. Obie zawodniczki miały już okazję ze sobą rywalizować - w marcu 2021 roku podczas pierwszej rundy turnieju w Miami. Wówczas poznanianka wygrała w trzech setach 6:1, 3:6, 6:0.

Trzy sety były również potrzebne i tym razem. Przypomnijmy, że spotkanie zostało przerwane we wtorkowy wieczór z powodu zapadającego zmroku. Pierwszy set był bardzo wyrównany i zakończył się wygraną Polki dopiero po tie-breaku. W drugiej partii lepsza okazała się Amerykanka, a o jej triumfie zadecydowało jedno przełamanie.

Trzecia odsłona również była bardzo wyrównana i dostarczyła wielu emocji. Gra została wznowiona we środowe popołudnie (znowu były problemy z deszczem i opóźnienia) przy stanie 5:5 - bez żadnego wcześniejszego przełamania. Blisko tego w piątym gemie była Amerykanka, która jednak nie wykorzystała trzech break pointów.

Linette wznowiony w środę pojedynek zaczęła od własnego serwisu, ale... pozwoliła rywalce na przełamanie. Robin Montgomery wyszła na prowadzenie 6:5, a w dwunastym gemie - po obronieniu dwóch break pointów - miała nawet piłkę meczową! Tym razem mocną psychiką wykazała się jednak Magda Linette, która jednak... nie zdołała wykorzystać trzeciej szansy na przełamanie powrotne. W pełnym zwrotów akcji gemie Amerykanka nie wykorzystała drugiego meczbola, ale poznanianka również zmarnowała najpierw czwartego, a chwilę później piątego break pointa. W nerwowej końcówce lepiej spisała się Montgomery, która - w myśl powiedzenia, że do trzech razy sztuka - wykorzystała trzecią piłkę meczową i wyeliminowała znacznie wyżej notowaną Polkę z turnieju.

Turniej WTA w 's-Hertogenbosch - 1. runda

