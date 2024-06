Niemcy - Szkocja to pierwszy mecz na Euro 2024! Kiedy jest mecz Niemcy - Szkocja? O której godzinie mecz otwarcia Niemcy - Szkocja na Euro 2024?

Po raz trzeci w ME zagrają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od tej fazy obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada. Finał - 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Poza Monachium i Berlinem, status miast-gospodarzy ma osiem innych ośrodków: Duesseldorf, Stuttgart, Kolonia, Lipsk, Dortmund, Gelsenkirchen, Frankfurt nad Menem i Hamburg, gdzie w niedzielę występy w Euro 2024 spotkaniem z Holandią rozpoczną polscy piłkarze.

Później ich rywalami będą jeszcze Austria - 21 czerwca w Berlinie oraz Francja - cztery dni później w Dortmundzie.

Niemcy - Szkocja: Kiedy mecz otwarcia Euro 2024? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Niemcy - Szkocja na Euro 2024? O której godzinie mecz Niemcy - Szkocja? Te pytania zadają sobie kibice futbolu. Mecz Niemcy - Szkocja odbędzie się w niedziela 14 czerwca w Monachium. Start o godzinie 21:00.

PAP, Polsat Sport