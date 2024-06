Z Zawiercia do Bełchatowa! Skra ogłosiła transfer kolejnego siatkarza

PGE GiEK Skra Bełchatów ogłosiła nazwisko kolejnego siatkarza na sezon 2024/25. Do drużyny dołączył Michał Szalacha. Środkowy grał ostatnio w Aluron CMC Warcie Zawiercie.

Michał Szalacha (rocznik 1994) pochodzi z Rzeszowa i jest wychowankiem Asseco Resovii. Grał w klubach AZS AGH Kraków (2014–15), AZS Częstochowa (2015–17), Łuczniczka Bydgoszcz (2017–19), Jastrzębski Węgiel (2019–21). Od 2021 roku reprezentował barwy Aluron CMC Warty Zawiercie.

Do jego największych sukcesów należy zaliczyć mistrzostwo (2021) oraz srebrny (2024) i dwa brązowe medale (2019, 2022) mistrzostw Polski; ma też w swej kolekcji Puchar Polski (2024). Z reprezentacją Polski sięgnął po srebro Pucharu Świata 2019.

W ciągu dziesięciu sezonów w PlusLidze rozegrał łącznie 181 meczów, w których zdobył 996 punktów. W kolejnym sezonie zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów

– Widzę w tym projekcie wielki potencjał. Mimo słabszych sezonów Skra jest wielką marką w europejskiej siatkówce. Wierzę, że w przyszłym sezonie będziemy w stanie zbudować na tyle silny zespół, aby walczyć z czołówką ligi. Chcemy dać kibicom wiele radości i nawiązać wynikami do Skry sprzed lat – powiedział po podpisaniu umowy Michał Szalacha.

Klub z Bełchatowa buduje zespół, który w kolejnych rozgrywkach ma zdecydowanie poprawić ostatnie wyniki. Jak przyznaje zawodnik, drużyna ta ma potencjał do osiągania wysokich celów.



– Jeśli chodzi o moje cele, to oczywiście chcę spędzać jak najwięcej czasu na boisku i dołożyć swoją cegiełkę do jakości drużyny. Będziemy mieć ambitny i ciekawy zespół, który w połączeniu z doświadczonym trenerem może sprawić wiele niespodzianek, w co głęboko wierzę. Już nie mogę się doczekać tych emocji – dodał nowy środkowy PGE GiEK Skry.

– W Michale widzimy potencjał i mamy nadzieję, że wniesie do drużyny trochę świeżości. Wierzymy, że nie tylko rywalizacja na pozycji środkowego, ale wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń przysłużą się drużynie – ocenił prezes zarządu Skry Wiesław Deryło.