Dramat siatkarza PlusLigi! Nie zagra na igrzyskach olimpijskich

Boyer poinformował, że zabraknie go w turnieju olimpijskim, w wywiadzie opublikowanym w piątek na oficjalnej stronie PlusLigi.

"Już wiem, że mogę koncentrować się wyłącznie na przygotowaniach do sezonu klubowego z Asseco Resovią. Kilka dni temu odbyłem rozmowę z trenerem reprezentacji i Andrea Giani przekazał mi, że nie będę członkiem drużyny ani na pozostałą część rozgrywek Ligi Narodów, ani na igrzyska olimpijskie" - powiedział atakujący, który był w składzie "Trójkolorowych" trzy lata temu w Tokio.

Francuz doznał kontuzji stawu skokowego w kwietniu, w pierwszej rundzie play off polskiej ekstraklasy w trakcie meczu Trefla Gdańsk z Asseco Resovią. Uraz wykluczył go z decydujących spotkań PlusLigi, a początkowo także z rozgrywek reprezentacyjnych. Siatkarz wrócił już do treningów, jednak dłuższa przerwa przekreśliła jego szansę na występ w igrzyskach.

"Pod względem fizycznym uważam, że dałbym spokojnie radę. Jeszcze nie tak dawno nie mogłem skakać, a teraz już to robię na około 70 procent swoich możliwości, z tendencją zwyżkową z każdym treningiem. Do igrzysk zostało jeszcze sześć tygodni, więc nie ma obaw, że nie byłbym w stanie przygotować wysokiej formy na ten turniej i być w gotowości do gry na sto procent. Po prostu trener przyznał, że jest zadowolony z tego, jakim aktualnie dysponuje zespołem i jak ten zespół się prezentuje. Zadzwonił więc, żeby mi przekazać, że nie będzie mnie w tym roku w drużynie" - wyjaśnił Boyer.

Francja trzy lata temu w Tokio zdobyła historyczny złoty medal, po drodze eliminując m.in. w ćwierćfinale Polskę.

W Paryżu siatkarze rozpoczną rywalizację 27 lipca. Mecze o medale zostaną rozegrane 9 i 10 sierpnia.

