"My - jako trenerzy - już wykonaliśmy swoją robotę. Została jeszcze jutro odprawa i rozgrzewka. Mam skład w głowie. Piłkarze dowiedzą się o nim przed samym wyjazdem na stadion" – powiedział Probierz na konferencji prasowej w Hamburgu.

Potwierdził, że Robert Lewandowski zaczął już w piątek indywidualnie trenować. Nie zagra z Holandią, ale będzie z drużyną na ławce rezerwowych, bo "wszyscy mogą na niej być". Gotowy jest natomiast Karol Świderski, który normalnie ćwiczy z drużyną.

Wątpliwości pozostają przy Pawle Dawidowiczu.

"Dzisiaj wieczorem podejmiemy decyzję w sprawie Pawła, co do jutrzejszego meczu. Na pewno bez zdania lekarza nie wykonam żadnego ruchu, który by narażał zdrowie piłkarza" – zapewnił selekcjoner.

Jak podkreślił, czuje "bardzo duży spokój" przed pierwszy meczem.

"Mam prawie 500 meczów oficjalnych jako trener. Nie denerwuję się, jesteśmy dobrze przygotowani do turnieju" - dodał.

Biało-czerwoni, z uwagi na konieczność oszczędzania murawy w Hamburgu, trenowali w sobotę w swojej bazie w Hanowerze, skąd ruszyli autokarem na północ Niemiec. Tutaj zapoznali się tylko ze stanem boiska, na którym rozegrają mecz.

Początek spotkania z Holandią o godz. 15.

BS, PAP