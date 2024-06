Zawodnicy klubu ze Szczecina świetnie weszli w rywalizację o mistrzostwo na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Po czterech spotkaniach byli już tylko o krok od upragnionego tytułu, prowadzili bowiem 3:1. Mimo to King zmarnował okazję na zakończenie zmagań w ORLEN Basket Lidze.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski oficjalnie w nowym klubie

Koszykarze Trefla, chociaż na początku mieli spory problem, by znaleźć odpowiedź na grę rywali, to w ostatnim czasie prezentowali się bardzo dobrze. Wygrali dwa ostatnie mecze finałowe, przez co doprowadzili do wyrównania. Czy w niedzielę również przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę?

Warto przypomnieć, że nadchodzące spotkanie będzie ostatnim meczem w tym sezonie ORLEN Basket Ligi. Już w niedzielę dowiemy się, która ekipa sięgnie po tytuł mistrza Polski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Trefl Sopot - King Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.