Powrót do PlusLigi! Grał na rozegraniu i w ataku, a wraca jako... środkowy

Paweł Cieślik (rocznik 2000) to brązowy medalista ubiegłorocznych rozgrywek Tauron 1 Ligi. Obiecujący środkowy w minionym sezonie otrzymał sześć statuetek MVP dla najlepszego zawodnika meczu. Sportową karierę rozpoczął w wieku dziesięciu lat w Szkole Podstawowej nr 60 w rodzinnej Bydgoszczy. Od 2013 roku związany był z miejscowym Chemikiem. W 2017 roku wraz z kolegami z drużyny, zajął trzecie miejsce w mistrzostwach Polski kadetów.

W barwach Chemika Bydgoszcz zadebiutował w rozgrywkach PlusLigi w sezonie 2018/19. Co ciekawe, dołączył do drużyny w trakcie sezonu, jako rozgrywający. Kolejny sezon w ekipie znad Brdy rozpoczął natomiast na pozycji... atakującego. W 2020 roku siatkarz przeniósł się do Exact Systems Norwid Częstochowa, a później grał w KPS Września. Ostatnie dwa sezony występował w klubie z rodzinnej Bydgoszczy.

Sezon 2023/24 był pierwszym, który rozegrał jako środkowy. Cieślik wystąpił w 33 spotkaniach klubu BKS Visła Proline Bydgoszcz w Tauron 1. Lidze. Zdobył 293 punkty – 174 w ataku (64% skuteczności), 72 w bloku oraz 47 w polu serwisowym. Sześć razy został nagrodzony statuetką MVP dla najlepszego zawodnika meczu.

Teraz Cieślik wraca do PlusLigi, w której rozegrał do tej pory dziewięć spotkań. Kontrakt siatkarza z Indykpolem AZS Olsztyn został podpisany na dwa lata.

– Gra w klubie, który ma tak bogatą historię, to będzie spełnienie jednego z moich marzeń z dzieciństwa. Jest to też świetna okazja, aby zdobyć kolejne doświadczenie w mojej karierze oraz szansa na rozwój. Znajomi, którzy pochodzą z Olsztyna bądź grali w tym klubie, bardzo mi polecali miasto oraz zapewniali, że będzie mi się tutaj bardzo dobrze żyło – przyznał zawodnik.

– Razem z drużyną chciałbym, abyśmy zaprezentowali się z jak najlepszej strony podczas spotkań w Uranii. Mam nadzieję, że kibice będą nas głośno wspierać. Chciałbym też pokazać swoją pozytywną energię oraz zaangażowanie, którego mi nie zabraknie. Nie mogę także zapomnieć o soczystych atakach, solidnych zagrywkach i udanych blokach! – dodał Paweł Cieślik.