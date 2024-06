Potwierdziły się najgorsze obawy. Już nie zagra na Euro 2024

Piłkarz reprezentacji Serbii Filip Kostic z powodu kontuzji nie wystąpi już w rozpoczętych w piątek mistrzostwach Europy w Niemczech. 31-letni boczny obrońca doznał urazu kolana w niedzielnym meczu grupy C z Anglią (0:1).

Kostic opuścił boisko po starciu z Jude'em Bellinghamem pod koniec pierwszej połowy. Zastąpił go były zawodnik Lechii Gdańsk i Legii Warszawa Filip Mladenovic. We wtorek lekarz reprezentacji Serbii poinformował, że Kostic będzie potrzebował co najmniej dwutygodniowej przerwy w treningach.

Serbia zmierzy się jeszcze ze Słowenią w czwartek i 25 sierpnia z Danią.

BS, PAP