Sinner nie wytrzymał i zaczął... się śmiać! Nadzwyczajne zagranie (WIDEO)

Jannik Sinner pokonał we wtorek Tallona Griekspoora w I rundzie turnieju ATP w Halle. W jednej z akcji popisał się niesamowitym zagraniem, które sam skwitował śmiechem.

To nie było łatwe spotkanie dla lidera światowego rankingu. Sinner przegrał pierwszego seta po tie-breaku, ale udało mu się wrócić do spotkania. Wygrał dwie kolejne dwie partie i awansował do drugiej rundy turnieju.



W drugim secie Sinner błysnął kapitalną szybkością oraz zwinnością. Mało kto zachowałby się tak, jak on po uderzeniu Griekspoora. Włoch rzucił się na trawę i kapitalnym zagraniem zdobył jeszcze punkt. Po całej akcji stanął i zaczął się śmiać, nie dowierzając, co właśnie zrobił.

W drugiej rundzie turnieju w Halle zmierzy się z Fabianem Marozsanem.

Turniej w Halle można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Z kolei Wimbledon rozpocznie się 1 lipca. Finał pań przewidziano na 13 lipca, a panów - 14 lipca. Transmisje spotkań na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport