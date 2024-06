Z ligi włoskiej do Polski! Reprezentacyjny siatkarz wzmocni Jastrzębski Węgiel

Nowym siatkarzem Jastrzębskiego Węgla został Anton Brehme. Reprezentant Niemiec gra na pozycji środkowego i przeniósł się do śląskiego klubu z włoskiej Modeny.

Anton Brehme (rocznik 1999) to reprezentant Niemiec; gra na pozycji środkowego. W swej karierze reprezentował barwy niemieckich klubów VC Olympia (2017–19), SVG Luneburg (2019–20) oraz Berlin Recycling Volleys (2020–23). W 2023 roku trafił do włoskiej Modeny.

– Mam duże oczekiwania. Za każdym razem gracie niesamowity sezon i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Czuję trochę presję związaną z występami, będzie sporo grania. To dla mnie dobry krok, mam nadzieję, że to będzie sezon pełen sukcesów – powiedział nowy zawodnik jastrzębian.

Brehme był w składzie reprezentacji Niemiec, która w zeszłym roku wywalczyła awans do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024. Selekcjonerem kadry jest Polak Michał Winiarski, na co dzień trener Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol podkreślił, że nowy siatkarz – mimo dość młodego wieku - ma doświadczenie z silnych lig.

– To sprawia, że zmiana pokoleniowa na pozycji środkowych bloku może przebiec płynnie i bez szwanku w odniesieniu do wartości sportowej zespołu – stwierdził.

Brehme jest drugim zagranicznym zawodnikiem zatrudnionym przed sezonem przez mistrzów kraju. Wcześniej klub ściągnął francuskiego reprezentacyjnego przyjmującego Timothee Carle.

Jastrzębianie pozyskali też atakującego reprezentacji Polski Łukasza Kaczmarka, który przez ostatnie sześć sezonów grał w Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Zajął on miejsce Francuza Jeana Patry.

Działacze klubu przedłużyli umowy z argentyńskim trenerem Marcelo Mendezem, francuskim rozgrywającym i kapitanem Benjaminem Toniuttim, przyjmującym Tomaszem Fornalem i środkowym bloku Norbertem Huberem. Dwaj ostatni to reprezentanci Polski. Z Jastrzębskim Węglem po obronie tytułu mistrzowskiego pożegnało się jedenastu siatkarzy.

Dołączyli do jastrzębskiej ekipy atakujący Arkadiusz Żakieta (Ślepsk Malow Suwałki), środkowi bloku Jordan Zaleszczyk (Trefl Gdańsk) i Mateusz Kufka (Enea Czarni Radom), przyjmujący Marcin Waliński (GKS Katowice), a z klubowej Akademii Talentów do pierwszej drużyny przeniósł się 18-letni libero Jakub Jurczyk.

Jastrzębianie obronili tytuł mistrza kraju, ale przegrali finały Pucharu Polski z Aluron CMC Wartą Zawiercie 1:3 i Ligi Mistrzów z Itasem Trentino 0:3. Rok wcześniej też dotarli do finału Ligi Mistrzów, gdzie musieli uznać wyższość ZAKSY 2:3.