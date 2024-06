Hubert Hurkacz nie zwalnia tempa! Kolejny awans

Hubert Hurkacz sięgnął po kolejne zwycięstwo podczas tegorocznej edycji turnieju ATP w Halle, tym samym zapewniając sobie awans do ćwierćfinału. W drugiej rundzie wyższość Polaka musiał uznać James Duckworth, który przegrał mecz 6:7 (3-7), 4:6.

Pierwszy set tego pojedynku był wyrównany. Hurkacz bez większych problemów bronił swoich serwisów. Co prawda Polak kilka razy był blisko przełamania przeciwnika, ale mimo to Duckworth wygrał wszystkie swoje gemy serwisowe. Przez to o wyniku pierwszej odsłony musiał zadecydować tie-break, w którym szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Hurkacz (7-3).

Pochodzący z Wrocławia zawodnik świetnie wszedł w drugą partię. 27-latek od razu przełamał oponenta, dzięki czemu już na starcie zapewnił sobie prowadzenie. Australijczyk próbował dogonić przeciwnika, ale Hurkacz nie miał zamiaru oddać wypracowanej na początku seta przewagi.

Ostatecznie druga część rywalizacji zakończyła się triumfem wrocławianina. Plasujący się dziewiątym miejscu w rankingu WTA tenisista wygrał seta 6:4 i tym samym zapewnił sobie awans do ćwierćfinału turnieju w Halle.

Jeszcze nie wiadomo, kto będzie jego kolejnym przeciwnikiem podczas rywalizacji na kortach w Niemczech. Naprzeciwko niego stanie triumfator pojedynku Matteo Berrettini - Marcos Giron.

Hubert Hurkacz - James Duckworth 7:6 (7-3), 6:4