Legia Warszawa przedłużyła umowy z doświadczonymi zawodnikami

Obrońca Artur Jędrzejczyk przedłużył kontrakt z Legią Warszawa do końca sezonu 2024/25. 36-latek jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii klubu. Roczną umowę podpisał też napastnik Tomas Pekhart.

Jędrzejczyk jest na piątym miejscu pod względem liczby występów w Legii. Rozegrał 380 meczów, w których strzelił dziewięć goli. Teraz rozegra swój 15. sezon w barwach Legii. Wieloletni kapitan i jeden z najważniejszych zawodników klubu w XXI wieku zadebiutował w 2007 roku.

Z Legią zdobył łącznie 13 trofeów: po sześć mistrzostw i Pucharów Polski oraz Superpuchar. Trzykrotnie występował w fazach grupowych europejskich pucharów. Jędrzejczyk rozegrał również 41 meczów w reprezentacji Polski, z którą występował na trzech wielkich turniejach: Euro 2016, mistrzostwach świata w 2018 roku i Euro 2020. Był też w kadrze na mundial w Katarze, ale nie zagrał tam w żadnym meczu.

"Legia Warszawa to klub mojego życia, to mój dom - tutaj dorastałem jako człowiek i jako piłkarz, tutaj przeżyłem najpiękniejsze momenty w swojej karierze. Dziękuję za zaufanie prezesowi, dyrektorowi sportowemu, trenerowi oraz kolegom z drużyny, z którymi relacje są dla mnie bardzo ważne. Cieszę się z każdego roku, który spędzam z Legią, dla mnie cały czas to coś wyjątkowego" - powiedział Jędrzejczyk

Nowy kontrakt obrońcy obowiązuje do końca maja 2025 roku.

"Artur jest nie tylko bardzo doświadczonym i utytułowanym zawodnikiem, ale wciąż prezentuje jakość sportową, jaką potrzebujemy. Jest w grupie kilkunastu piłkarzy, którzy tworzą trzon zespołu, mający zapewnić wyniki na miarę oczekiwań kibiców i pomagać we wprowadzaniu młodych zawodników. Przy Łazienkowskiej spędził już kilkanaście lat, cały czas jest ważną postacią w szatni i doskonale zna cele naszego klubu" - podkreślił dyrektor sportowy klubu Jacek Zieliński.

Jędrzejczyk w 2013 roku odszedł z Legii do rosyjskiego Krasnodaru, jednak wrócił do Warszawy po czterech latach i stał się liderem obrony stołecznej drużyny. W sezonie 2016/17 po ponad dwudziestoletniej przerwie doprowadził Legię do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

O kolejny rok kontrakt z Legią przedłużył także 35-letni napastnik Pekhart – drugi najlepszy zagraniczny strzelec w historii "Wojskowych" i były król strzelców ekstraklasy.

"Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że zostaję w Legii na kolejny rok. To klub mojego serca. Wciąż dobrze czuję się fizycznie i chcę pomóc drużynie na boisku. Będziemy walczyć o mistrzostwo" – zadeklarował Pekhart.

"Tomas wciąż prezentuje wysoką wartość sportową, ma dobrze nam znane atuty, które będziemy wykorzystywać. Czeski napastnik był przydatny dla drużyny w poprzednim sezonie, zdobywał ważne bramki w europejskich pucharach, dzięki którym awansowaliśmy do Ligi Konferencji. Wierzę, że pomoże nam w osiągnięciu lepszych wyników w kolejnym sezonie i będzie dawał drużynie stabilizację" – zapewnił Zieliński.

W letnim oknie transferowym Legia pozyskała już Kacpra Chodynę, Claude Goncalvesa, Jeana-Pierre'a Nsame i Luquinhasa.

W piątek legioniści w ośrodku w Książenicach rozegrają sparing z Odrą Opole. Potem zespół uda się na 10-dniowe zgrupowanie w Austrii, gdzie zmierzy się z Panathinaikosem Ateny i Pafos FC.

PI, PAP