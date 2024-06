Turniej w Halle jest silnie obsadzony. Co prawda jego ranga to tylko 500, ale czołowi tenisiści świata korzystają z jednej z ostatnich okazji na to, aby przygotować się do wielkoszlemowego Wimbledonu.

W drugim półfinale lider rankingu ATP Jannik Sinner zmierzy się z 42. w zestawieniu Zhizhenem Zhangiem. Panowie do tej pory nie mieli okazji rywalizować ze sobą w oficjalnych spotkaniach.



Oczywistym faworytem jest jednak Włoch. Prezentuje on ostatnio świetną formę, o czym świadczy fakt, że objął prowadzenie w rankingu. Sinner bliski był szczęścia w Paryżu, ale w półfinale French Open musiał uznać wyższość Carlosa Alcaraza po pięciosetowym boju.



