Brawo, brawo, brawo! Hubert Hurkacz w finale! Zverev bez szans

Hubert Hurkacz - podobnie jak wielu innych czołowych tenisistów - zgłosił się do udziału w turnieju ATP 500 w Halle z myślą o nadchodzącym Wimbledonie. Impreza w Niemczech rozgrywana jest bowiem na trawie. Polak zaczął rywalizację od pojedynku z Flavio Cobollim z Włoch, którego pokonał w dwóch setach. Następnie - również do zera - eliminował James Duckwortha i Marcosa Girona. W ten sposób dotarł do półfinału.

Tam czekał na niego najbardziej wymagający dotychczas rywal - Alexander Zverev. Niemiec to czwarty tenisista rankingu ATP, który dodatkowo może w Halle liczyć na wsparcie własnych kibiców.

Od początku starcia gra była bardzo wyrównana. Obaj zawodnicy szli łeb w łeb i żaden nie potrafił wypracować sobie przewagi. Najdobitniej świadczy o tym fakt, że nie obserwowaliśmy żadnego przełamania. W związku z tym konieczny był tie-break, co w przypadku Hurkacza nie powinno zresztą nikogo dziwić. Tym razem Polak rozegrał go bardzo dobrze, wygrywając 7:2. Zwycięstwo w pierwszym secie padło więc łupem wrocławianina.

W drugiej partii scenariusz był podobny tylko na początku. Przy stanie 1:1 Hurkacz zaliczył premierowego breaka, wychodząc tym samym na prowadzenie. Po chwili wykorzystał natomiast swoje podanie i zrobiło się 3:1 dla Polaka. Zverev zachował jednak koncentrację i w kolejnym gemie nie dał się już przełamać. Tenisiści byli bezbłędni przy swoich serwisach, aż doszliśmy do wyniku 5:3 dla Hurkacza. W kolejnym gemie piłeczka była jednak po stronie Niemca, który miał minimalny margines błędu. Wytrzymał presję i doprowadził do rezultatu 5:4.

W następnym gemie nie miał już jednak nic do powiedzenia. Hurkacz wygrał go do zera, a w konsekwencji - triumfował w całym spotkaniu 2:0. Awansował do finału, w którym zmierzy się z lepszym z pary Jannik Sinner - Zhizhen Zhang.

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev 7:6, 6:4