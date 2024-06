Lider światowego rankingu Jannik Sinner będzie rywalem Huberta Hurkacza w niedzielnym finale turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Halle. Włoski tenisista zwyciężył Chińczyka Zhang Zhizhena 6:4, 7:6 (7-3). Polak wcześniej wygrał z Niemcem Alexandrem Zverevem 7:6 (7-2), 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Takiego zakończenia tenisowego hitu nikt się nie spodziewał! Rozegrały tylko jednego seta

Pochodzący z Tyrolu Sinner w pierwszym secie, przy piątej próbie, przełamał podanie rywala, co przybliżyło go do końcowego sukcesu. W drugiej partii zawodnicy zgodnie wygrywali własne podania, choć Chińczyk (42.ATP) miał piłkę setową. W tie-breaku dominacja Włocha nie podlegała dyskusji. Był to pierwszy pojedynek tych tenisistów.

22-letni Sinner po raz 18. wystąpi w finale zawodów ATP. Ma w dorobku 13 tytułów, w tym trzy tegoroczne. W styczniu triumfował w Australian Open, później w hali Rotterdamie i na twardym korcie w Miami. Przegrał finał French Open w Paryżu, ale to po tym turnieju został liderem klasyfikacji tenisistów.

Hurkacz z Sinnerem stworzyli w Halle parę deblową. Odpadli w ćwierćfinale po porażce z Francuzami Fabienem Reboulem i Sadio Doumbią 6:7 (3-7), 6:4, 8-10.

Hurkacz - Sinner. Kiedy mecz? O której godzinie finał w Halle?

Mecz Hurkacz - Sinner zostanie rozegrany w niedzielę 23 czerwca. Godzina finału ATP w Halle to 14.00.

BS, Polsat Sport, PAP