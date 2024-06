Dramat siatkarza reprezentacji. Operacja zamknęła mu drogę na igrzyska

Erik Rohrs to 23-letni siatkarz, uważany za wielki talent naszych zachodnich sąsiadów. W zeszłym roku znalazł się w drużynie powołanej przez Michała Winiarskiego na turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Paryżu. Niemiecki zespół wywalczył wtedy przepustki olimpijskie.

W tym sezonie Rohrs również znalazł się wśród powołanych i miał walczyć o miejsce w składzie na najważniejszą imprezę czterolecia. Tak się jednak nie stanie. Niemiec może mówić o ogromnym pechu. Poważnie choruje i musiał przejść skomplikowaną operację. Wiadomo już, że w tym sezonie kadrowym do gry nie wróci.

"Otrzymałem wiele wiadomości i pytań o to, dlaczego nie gram z drużyną narodową, chciałem chociaż raz wyjaśnić sprawę. Mam zespół ujścia klatki piersiowej (TOS). Utworzyła się ektazja, wstępne stadium tętniaka, z którego małe zatory wystrzeliły do tętnic dłoni i palców. Oznacza to, że lato skończyło się, zanim się zaczęło i musiałem przejść stosunkowo poważną operację w tym tygodniu. Na szczęście poszła naprawdę dobrze" - napisał niemiecki przyjmujący na swoim profilu na Instagramie.

Z bardzo dobrej strony Rohrs pokazał się w meczach grupy D siatkarskiej Ligi Mistrzów przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi. W przegranych przez Luneburg 1:3 i 0:3 spotkaniach wywalczył w sumie 33 "oczka" (16 przed własną publicznością i 17 w Jastrzębiu-Zdroju). Świetnie spisał się też w potyczce, która zadecydowała o awansie Luneburga do finału Pucharu CEV - w domowym meczu przeciwko tureckiemu Arkasowi Izmir zdobył 23 punkty.

W przyszłym sezonie 23-latek ma występować w lidze włoskiej. Jak podaje Volleyball.it, przyjmujący zostanie zawodnikiem Mint Vero Volley Monza.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.