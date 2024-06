Wywalczony remis Niemców. Zadecydował gol w końcówce

Reprezentacja Niemiec zremisowała 1:1 ze Szwajcarią na zakończenie zmagań grupy A piłkarskich mistrzostw Europy. Nasi zachodni sąsiedzi na wyrównujące trafienie czekali aż do doliczonego czasu gry. Obie drużyny awansowały do 1/8 finału.

Gospodarze turnieju Euro 2024 zaczęli od wygranej 5:1 ze Szkotami. Później zwyciężyli z Węgrami 2:0. Szwajcarzy zaś pokonali 3:1 reprezentację Węgier oraz zanotowali remis 1:1 w starciu ze Szkocją.

Niemcy, mimo że awans do fazy pucharowej mieli już zapewniony po dwóch kolejkach, wyszli na spotkanie ze Szwajcarią w dokładnie takim samym składem, co w poprzednich meczach turnieju. W wyjściowej jedenastce "Helwetów" zabrakło m.in. strzelca jednego z najpiękniejszych goli na tym turnieju, czyli Xherdana Shaqiriego.

Pierwszy raz piłka trafiła do siatki w 17. minucie po uderzeniu Roberta Andricha, jednak chwilę wcześniej faulowany był jeden ze szwajcarskich piłkarzy i sędzia po analizie VAR gola nie uznał. Na prawidłowo zdobytą bramkę czekaliśmy do 28. minuty. Dość niespodziewanie to Szwajcarzy wyszli na prowadzenie. Remo Freuler zagrał w pole karne, a tam akcję wykończył Dan Ndoye, dla którego było to pierwsze trafienie w reprezentacji. Do przerwy Niemcy przegrywały 0:1.

Po zmianie stron gospodarze szukali wyrównującej bramki. Kiedy jednak już zbliżali się do pola karnego rywali, to szwankowała skuteczność. Przewaga Niemców była wyraźna, ale piłka do bramki Yanna Sommera wpaść nie chciała.

Nastawieni na kontrataki Szwajcarzy podwyższyli po jednym z szybkich ataków, jednak Ruben Vargas był w tej sytuacji na spalonym. W odpowiedzi Kai Havertz trafił w poprzeczkę. W 88. minucie fantastyczną interwencją popisał się Manuel Neuer, który wybronił piękny strzał Granita Xhaki.

Niemcy walczyli o wyrównanie i ta walka została nagrodzona w doliczonym czasie gry. Najwyżej w polu karnym wyskoczył wprowadzony po przerwie Niclas Fuellkrug. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1.



Niemcy zajęli 1. pozycję w grupie A i w 1/8 finału zagrają z drugą ekipą grupy C. "Helweci" wyszli z 2. miejsca, a ich rywalem w fazie pucharowej będzie druga drużyna z grupy B.

Szwajcaria - Niemcy 1:1

Bramki: Ndoye 28' - Fuellkrug 90+2'

Szwajcaria: Yann Sommer - Manuel Akanji, Fabian Schaer, Ricardo Rodriguez - Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer, Fabian Rieder (65. Ruben Vargas) - Breel Embolo (65. Kwadwo Duah), Dan Ndoye (65. Zeki Amdouni).

Niemcy: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Antonio Ruediger, Jonathan Tah (61. Nico Schlotterbeck), Maximilian Mittelstadt (61. David Raum) - Florian Wirtz (76. Leroy Sane), Toni Kroos, Robert Andrich (65. Maximilian Beier), Ilkay Guendogan, Jamal Musiala (76. Niclas Fuellkrug) - Kai Havertz.

Żółta kartka - Szwajcaria: Dan Ndoye, Granit Xhaka, Silvan Widmer. Niemcy: Jonathan Tah.

Sędzia: Daniele Orsato (Włochy).

Widzów: 46 685

IM, Polsat Sport