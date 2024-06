Nowy trener Warty Poznań

Prowadzący ostatnio rezerwy Legii Warszawa Piotr Jacek został nowym trenerem piłkarzy pierwszoligowej Warty Poznań. Zastąpił on Dawida Szulczka, który po zakończeniu sezonu odszedł z klubu. Do drużyny dołączył także dyrektor sportowy - Dawid Frąckowiak.

Jacek jest poznaniakiem, a swoją przygodę piłkarską zaczynał w SKS 13 Poznań, skąd trafił do Lecha. Występował także m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki i Amice Wronki. Po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął pracę trenerską. Był w sztabie szkoleniowym Miedzi Legnica i trenerem rezerw Zagłębia Lubin. Samodzielnie prowadził także Stal Brzeg, Sokół Ostróda, Stomil Olsztyn, a przez ostatnie dwa sezony występujący w trzeciej lidze drugi zespół Legii.

W poniedziałek spadkowicz z ekstraklasy poinformował również, że nowym dyrektorem sportowym Warty został Frąckowiak, który w sezonie 2018/19 pełnił tę samą funkcję w poznańskim klubie.

"Chcemy, aby Warta wróciła do swojego DNA i była bardziej lokalna. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zatrudnienie trenera Piotra Jacka, bo to człowiek stąd. Przekonał nas swoją wizją i pomysłem na to, jak +Zieloni+ mają funkcjonować w nowym sezonie. Ponadto za trenerem przemawia fakt, że posiada już spore doświadczenie w pracy w piłce seniorskiej, także na poziomie pierwszej ligi. Uznaliśmy, że zasługuje na szansę, jaką niewątpliwie jest praca w pierwszoligowej Warcie" - powiedział Frąckowiak cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Tymczasem w przerwie letniej zespół opuściło już kilku zawodników - m.in. Dawid Szymonowicz (Puszcza Niepołomice), Mateusz Kupczak (ŁKS Łódź), Konrad Matuszewski (Korona Kielce) i Filip Borowski (powrót z wypożyczenia do Lecha Poznań).

BS, PAP