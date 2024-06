Piłkarska reprezentacja Polski poznała rywali w mistrzostwach świata

Reprezentacja Polski kobiet do lat 17 poznała rywalki, z którymi zmierzy się w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwone, dla których będzie to pierwszy w historii występ na mundialu w tej kategorii wiekowej, trafiły do grupy D, w której zagrają z Japonią, Zambią i Brazylią.

Podopieczne trenera Marcina Kasprowicza awansowały na MŚ po znakomitym występie w rozgrywanych w Szwecji mistrzostwach Europy U-17. Polki zajęły w nich trzecie miejsce, pokonując w decydującym spotkaniu - po rzutach karnych - rówieśniczki z Francji.

Grupa, w której nasze zawodniczki będą rywalizowały podczas rozpoczynającego się w październiku mundialu, nie należy do łatwych. Japonki od wielu lat są w tej kategorii wiekowej wyjątkowo mocne. Reprezentantki "Kraju Kwitnącej Wiśni" wystąpiły dotychczas we wszystkich edycjach rozgrywanych od 2008 roku MŚ U-17 i... za każdym razem osiągały co najmniej ćwierćfinał, a w dorobku mają dwa srebra (2010, 2016) i złoto, wywalczone w 2014 roku.

Podobnymi sukcesami w tej kategorii wiekowej nie mogą się natomiast pochwalić Brazylijki, które nie mają na koncie żadnego krążka z mundialu, ale południowoamerykański styl i znakomita technika "Canarinhos" z pewnością mogą sprawiać kłopoty. Tym bardziej, że drużyna z "Kraju Kawy" ma w tym roczniku kilka naprawdę ciekawych piłkarek, na czele z Juju Harris i Giovanną Waksman, które w eliminacjach strefy CONMEBOL (Brazylia przeszła je bez żadnej porażki) strzeliły po 5 goli.

Zambia, dla której będzie to drugi w historii występ w na mundialu do lat 17, jest wielką niewiadomą. Zawodniczki z Afryki w kwalifikacjach potrafiły zarówno przegrać 0:1 z Ugandą, jak i rozbić 5:0 Tanzanię czy pokonać 3:1 rówieśniczki z Maroka. Gwiazdą kadry jest zdecydowanie Namute Chileshe, która trafiała do siatki rywalek w każdym zwycięskim spotkaniu swojej drużyny, a w tym decydującym, przeciwko Marokankom, skompletowała hat-tricka.

Mistrzostwa świata kobiet U-17 rozpoczną się 16 października. Biało-Czerwone pierwszy mecz rozegrają dzień później z Japonią, następnie zmierzą się 20 października z Zambią, a fazę grupową zakończą 23 października starciem z Brazylią. Finał zaplanowany jest na 3 listopada.

Grupy MŚ U-17 kobiet:

Grupa A: Dominikana, Nowa Zelandia, Nigeria, Ekwador

Grupa B: Hiszpania, USA, Korea Południowa, Kolumbia

Grupa C: Korea Północna, Meksyk, Kenia, Anglia

Grupa D: Japonia, Polska, Brazylia, Zambia