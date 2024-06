Polacy mistrzami świata!

W dniach 17-22 czerwca 2024 roku malownicze miasto Puck gościło Mistrzostwa Świata w Windsurfingu Formułowym Foil. Zawody przyciągnęły 117. zawodników z 12. krajów i dwóch kontynentów, którzy przez sześć dni rywalizowali w 21. emocjonujących wyścigach.

Stanisław Trepczyński zdominował rywalizację i zdobył tytuł mistrza świata w kategorii mężczyzn. Maja Kuchta pływała równie pewnie i została mistrzynią świata w kategorii kobiet.

Wyróżnić należy również świetną postawę Michała Maziarki, który zakończył regaty na trzeciej pozycji, zdobywając brązowy medal mistrzostw świata oraz Macieja Dąbka i Krzysztofa Laszewskiego, którzy zajmowali w klasyfikacji Youth miejsca drugie i trzecie.

Znakomicie startowali również nasi młodsi deskarze.

– „Dla grup U17 i U15 był to doskonały trening i sprawdzian przed mistrzostwami Europy iQFOiL, które zaczynają się 2 lipca. Sprawdzian ten udało się zdać na 5+. Zawodnicy doskonale radzili sobie w startach w dużej flocie przy course racingu. Tego elementu nam ostatnio bardzo brakowało, na regatach w Polsce ich nie było i na Gardzie, gdzie przygotowywaliśmy się przed sezonem, również brakowało course racingu. Najlepsi z naszych, czyli Leon Jankowski i Gustaw Trybek, zajmowali w regatach pierwsze i drugie miejsce, pomimo że startowali na aluminiowych masztach foila i ścigali się z zawodnikami, którzy startowali na masztach karbonowych. Leon i Gustaw byli w stanie żeglować od nich szybciej. Jedynym zawodnikiem, który był w stanie wygrać pojedyncze wyścigi z Leonem, był jego kolega z grupy Gustaw i to jest dobry prognostyk przed mistrzostwami Eruopy - powiedział Robert Pellowski, trener grupy U17.

Informacja prasowa