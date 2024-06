Jedni rozczarowali, a drudzy świętują! Bezbarwny remis na Euro 2024

Reprezentacja Anglii grała nie tylko o wygranie grupy, ale o zaufanie kibiców. Dwa pierwsze spotkania w wykonaniu podopiecznych Garetha Southgate'a rozczarowały i to mimo wywalczonych czterech punktów.

We wtorek Anglicy nadal nie grali wybitnie. Słoweńcy starali się to wykorzystać, ale z obu stron brakowało klarownych sytuacji podbramkowych. Swoje szanse mieli m.in. Harry Kane i Benjamin Sesko.



Jeśli w pierwszej połowie brakowało sytuacji, to co można powiedzieć o drugiej? Na pierwszy celny strzał czeka było czekać do... doliczonego czasu gry. Oddał go Cole Palmer.



Mecz zakończył się remisem 0:0. Dzięki temu wynikowi obie drużyny wywalczyły awans do 1/8 finału.

Anglia - Słowenia 0:0

Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, Marc Guehi, John Stones, Kieran Trippier (84. Trent Alexander-Arnold) - Conor Gallagher (46. Kobbie Mainoo), Declan Rice, Jude Bellingham - Phil Foden (89. Anthony Gordon), Bukayo Saka (71. Cole Palmer), Harry Kane.

Słowenia: Jan Oblak - Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza (90+1. Jure Balkovec) - Petar Stojanovic, Adam Gnezda-Cerin, Timi Maks Elsnik, Jan Mlakar (86. Jon Gorenc Stankovic) - Andraz Sporar (86. Zan Celar), Benjamin Sesko (75. Josip Ilicic).

Żółte kartki: Kieran Trippier, Marc Guehi, Phil Foden - Erik Janza, Jaka Bijol.

Sędzia: Clement Turpin (Francja). Widzów: 41 536.

Polsat Sport