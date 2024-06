Przedostatni dzień fazy grupowej to nie tylko pożegnanie reprezentacji Polski z turniejem, ale też czas rozstrzygnięć w grupie C. W meczu drużyn liczących na wyjście z grupy zmierzą się ze sobą Dania i Serbia. Obie drużyny, pomimo sporych oczekiwań przed turniejem, nie weszły dobrze w mistrzostwa. We wtorkowy wieczór, na stadionie w Monachium, obie będą jednak liczyć na zwycięstwo i awans do fazy pucharowej.

Duńczycy w dwóch pierwszych kolejkach musieli zadowoli się podziałem punktów. Podopieczni Kaspera Hjulmanda najpierw zremisowali ze Słoweńcami, a następnie częściowo zrewanżowali się Anglikom za półfinał poprzedniego Euro. Największym wydarzeniem związanym z reprezentacją Danii podczas tego turnieju jest gol Christiana Eriksena. Pomocnik Manchesteru United, który przed trzema laty zasłabł podczas meczu otwarcia z Finlandią, tym razem rozpoczął turniej od bramki na wagę jednego punktu w starciu ze Słowenią.

Reprezentacja Serbii również nie poznała jeszcze na tegorocznym EURO smaku zwycięstwa. Drużyna prowadzona przez legendarnego Dragana Stojkovicia przegrała w pierwszym meczu z Anglikami. W drugim spotkaniu Serbia wyrwała punkt Słowenii. Bohaterem został Luka Jović. Napastnik AC Milan zdobył bramkę na wagę remisu w 95. minucie spotkania. Aby awansować, drużyna z Bałkanów, która debiutuje na Euro jako samodzielne państwo, będzie jednak musiała odnieść swoje pierwsze zwycięstwo na imprezie rangi mistrzowskiej od czasu rozpadu Jugosławii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Dania - Serbia od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.

