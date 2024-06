Trzy kwalifikacje olimpijskie dla Polski. Wszystkie w tej samej dyscyplinie

- Dokumenty z IJF dostaliśmy w nocy. To będzie jakościowo silna ekipa, ale wiadomo, że na poprzednie igrzyska do Tokio wysłaliśmy sześcioro zawodników - przyznał Jarosław Wołowicz, kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Judo.

Punkty do rankingu olimpijskiego w judo można było zdobywać przez dwa lata. W pierwszym roku obowiązywała zasada naliczania połowy punktów, w drugim dodawana była cała pula zdobyta w poszczególnych turniejach.

Angelika Szymańska jako jedyna z biało-czerwonych będzie rozstawiona w turnieju olimpijskim. Włocławianka w wadze 63 kg na jesieni zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy, a miesiąc temu została wicemistrzynią świata. 24-latka w rankingu ma numer 4 i jest jedną z polskich nadziei na olimpijskie podium. "Celuję w złoto" - powiedziała o swoim debiucie w imprezie tej rangi.

Jej trenerką jest Aneta Szczepańska, która na igrzyskach w Atlancie (1996) zdobyła srebrny medal w kat. 66 kg.

W wadze 78 kg na olimpijskim tatami wystąpi o cztery lata starsza Beata Pacut-Kłoczko. W rankingu osiągnęła pozycję nr 17. Pochodząca z Bytomia zawodniczka w swoim dorobku ma złoty medal ME 2021 i brązowy MŚ 2022. W Tokio przegrała w 1/8 finału z Japonką Shori Hamadą.

Start na igrzyskach ma już za sobą Piotr Kuczera, który w Tokio rywalizował w kat. 90 kg. Od pewnego czasu zawodnik Kejza Team Rybnik występuje w wadze 100 kg (srebro w ME 2022). 29-letni Polak w rankingu zajął 28. miejsce i bilet na igrzyska dostał dzięki kontynentalnej kwalifikacji.

- Szczegółowych list dotyczących poszczególnych kategorii jeszcze nie ma. Krajowe federacje otrzymały tydzień na potwierdzenie startu swoich zawodników. Bezpośrednich kwalifikacji w danej wadze jest siedemnaście. Do tego dochodzą kwalifikacje kontynentalne, a pewną pulę miejsc dostają słabsze kraje - dodał Wołowicz.

Polska trójka za cztery dni wyrusza na camp do Hiszpanii. Po powrocie spędzi krótki czas w domu, a ostatnie przygotowania do IO odbędzie w COS Cetniewo. Ślubowanie dla nich zostało zaplanowane w Warszawie 22 lipca. Szymańska do Paryża uda się dwa dni później, a 27 lipca Pacut-Kłoczko i Kuczera.

JŻ, PAP