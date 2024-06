Mistrz świata dołączył do ZAKSY! Czy pomoże w powrocie na szczyt?

Ogłaszanie nowych twarzy w zespole ZAKSY Kędzierzyn-Koźle trwa. Tym razem utytułowany klub przekazał wieści o pozycji rozgrywającego. Do trzykrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów dołączył młodzieżowy mistrz świata - Kajetan Kubicki.

Kubicki to 21-letni zawodnik, który może pochwalić się kilkoma sukcesami w młodzieżowej reprezentacji. W 2021 roku zdobył mistrzostwo świata, a rok później - wicemistrzostwo Europy. Został także najlepszym rozgrywającym czempionatu.

– Czuję wielką dumę, że będę mógł reprezentować taki klub jak ZAKSA. Chciałbym jak najbardziej rozwinąć się jako siatkarz, jestem jeszcze młody i potrzebuję tego doświadczenia i uważam, że to jest idealne miejsce do tego. Na pewno jest duże pole do poprawy, będę mógł tutaj trenować z reprezentantami Polski czy innych czołowych reprezentacji, więc jest się od kogo uczyć – powiedział najnowszy nabytek ZAKSY.

Do zespołu z Kędzierzyna Koźla dołączyli już Bartosz Kurek, Mateusz Rećko, Igor Grobelny i Rafał Szymura. W klubie pozostaną także David Smith, Erik Shoji, Andreas Takvam, Daniel Chitigoi, Marcin Janusz i Jakub Szymański. Kędzierzynianie mają także nowego szkoleniowca - jest nim Andrea Giani.

Sezon PlusLigi 2024/2025 rozpocznie się 13 września. Już w pierwszej kolejce odbędzie się ligowy hit - ZAKSA Kędzierzyn Koźle zagra z Projektem Warszawa.