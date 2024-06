Ogromne siatkarskie widowisko w Polsce! Gwiazdorska obsada prestiżowego turnieju

To będzie największe widowisko siatkarskie w Polsce między igrzyskami olimpijskimi a startem PlusLigi! 6 i 7 września w Lublinie w trzeciej edycji turnieju Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza zagrają m.in. aktualny klubowy mistrz świata, mistrz Polski i zdobywca Pucharu CEV!

Lubelski turniej wrósł już na stałe w siatkarski kalendarz w Polsce. Każdorazowo organizatorzy goszczą drużynę z Włoch, bo przecież w tamtejszej lidze swoją piękną karierę kontynuował Tomasz Wójtowicz, legenda lubelskiej i polskiej siatkówki. Tym razem zaproszenie przyjął jeden z najbardziej znanych siatkarskich klubów na świecie Sir Safety Perugia, w barwach którego występuje reprezentant Polski Kamil Semeniuk. Perugia to aktualny klubowy mistrz świata, wielokrotny mistrz Włoch oraz triumfator Ligi Mistrzów.

Stawkę uzupełniają doskonałe polskie drużyny – aktualny mistrz Polski i finalista Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel, czwarta drużyna PlusLigi i zdobywca Pucharu CEV Asseco Resovia Rzeszów oraz Bogdanka LUK Lublin, piąty zespół PlusLigi, który był rewelacją sezonu.

– Celem organizacji turniej Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza jest przede wszystkim uhonorowanie pamięci i dorobku naszego mistrza i patrona oraz podkreślenie jego związku z miastem i regionem. Z wielką satysfakcją możemy poinformować, że już we wrześniu Lublin stanie się centrum światowej siatkówki, a rywalizację najlepszych zawodników globu śledzić będą tysiące kibiców w Hali Globus i miliony za pośrednictwem telewizji. Zestaw drużyn gwarantuje sportowe widowisko, jakiego w Lublinie jeszcze nie było – podkreśla Paweł Markiewicz, prezes Fundacji im. Tomasza Wójtowicza.

Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku turniej będzie transmitowany na sportowych kanałach Polsatu. Organizatorzy spodziewają się wielkiego zainteresowania kibiców, którzy obejrzą mecze w hali.

– Tak silnie obsadzonego międzynarodowego turnieju siatkarskiego, może poza turniejami finałowymi Ligi Mistrzów, w Polsce jeszcze nie było. Dla kibiców polskich drużyn będzie to okazja, by zobaczyć w grze nowych graczy, a przecież słyszymy, że do wszystkich tych trzech zespołów mają trafić renomowani i bardzo utytułowani zawodnicy. Jesteśmy przekonani, że także przyjazd znakomitego włoskiego zespołu z Perugii przyciągnie fanów na trybuny – mówi Jakub Czaban, dyrektor turnieju.

Mecze półfinałowe w lubelskiej hali Globus odbędą się 6 września o godz. 17.00 i 19.30. Dzień później o godz. 15.30 rozpocznie się mecz o trzecie miejsce, a o godz. 18 wielki finał.

Informacja prasowa