Polscy siatkarze nie do zatrzymania! Dziesięć wygranych setów w dwóch meczach

Reprezentacja Polski U22 siatkarzy przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw Europy. W ramach przygotowań do czempionatu Biało-Czerwoni przebywający na zgrupowaniu w Bełchatowie, rozegrali dwa sparingowe spotkania z reprezentantami Czech. Jak spisali się nasi siatkarze?

We wtorek Polacy odnieśli pokaźne zwycięstwo 5:0 (25:19, 25:23, 25:15, 25:23, 15:11) nad reprezentacją Czech. Następnego dnia poszło im równie doskonale - wygrali takim samym rezultatem (25:19, 25:22, 25:23, 25:22, 16:14) z tym samym przeciwnikiem.

– Dwa zwycięstwa odniesione nad wymagającym rywalem bardzo cieszą. Czesi zawsze mają trudną zagrywkę i walczą o każdą piłkę – powiedział po środowym spotkaniu trener reprezentacji Polski Dariusz Luks, cytowany przez PZPS.

W sobotę Biało-Czerwoni zakończą zgrupowanie w Bełchatowie, a już we wtorek ponownie się spotkają, tym razem w Nowym Dworze Mazowieckim. W niedzielę czeka ich już podróż do Holandii, gdzie zostaną rozegrane ME U22.

Siatkarskie Euro U22 potrwa od 9 do 14 lipca. Mecze rozgrywane będą w Groningen i Apeldoorn. Podopieczni Dariusz Luksa w pierwszej grupie będą rywalizować z Węgrami i Hiszpanami, natomiast w drugiej zmierzą się z Włochami, Francuzami, Portugalczykami i Czechami.