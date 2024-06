Liga Narodów to ważne zawody dla siatkarzy. Co roku 16 reprezentacji rywalizuje nie tylko o pieniądze i prestiż, ale także o pozycję w rankingu FIVB czy awans do największych imprez. Tym razem VNL toczy się tuż przed paryskimi igrzyskami, więc dla niektórych drużyn stawką była przepustka do Francji.

ZOBACZ TAKŻE: Mateusz Bieniek o ćwierćfinale Ligi Narodów. "W pierwszym secie Brazylia zagrała wybitnie"



Teraz wszystko jest już jasne w kontekście olimpijskich kwalifikacji. Na placu boju pozostały najlepsze drużyny, które walczą o medale. Do Łodzi na turniej finałowy przyjechało osiem reprezentacji. Od czwartku rywalizują one ze sobą od etapu ćwierćfinałów.



Pierwszego dnia Japończycy pokonali 3:0 Kanadyjczyków, a Polacy ograli 3:1 Brazylijczyków. W piątek odbędą się dwa kolejne mecze. W pierwszym z nich Włosi zmierzą się z Francuzami.

Liga Narodów siatkarzy: Kiedy mecz Włochy - Francja? O której godzinie?

Mecz Włochy - Francja zostanie rozegrany w piątek jako pierwsze spotkanie. Siatkarze obu drużyn wyjdą na parkiet o godzinie 17:00.

Liga Narodów siatkarzy: Gdzie obejrzeć mecz Włochy - Francja? Transmisja TV i stream online

Mecz Włochy - Francja będzie można oglądać w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek transmisji o godzinie 16:45. Już od godziny 15:00 zapraszamy natomiast na nasze studio.