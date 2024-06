Tomasz Fornal wskazał kluczowy moment meczu z Brazylią

Powiedzieć, że spotkanie Polski z Brazylią było emocjonujące, to jakby nic nie powiedzieć. To był niezwykle zacięty i obfitujący w szalone wręcz zdarzenia bój. Staranowanie band reklamowych, zderzenie Brazylijczyków przy ławce trenerskiej Polaków - to tylko niektóre z ciekawych momentów tego starcia.

Po zaciętej walce Polska wygrała z Brazylią 3:1. Jak to spotkanie ocenił jeden z liderów Biało-Czerwonych, Tomasz Fornal? Według niego decydująca była końcówka drugiego seta.

- Brazylijczycy świetnie grali w pierwszym secie. My nie mieliśmy za dużo do powiedzenia. Najważniejsze jest to, że przełamaliśmy ich w końcówce drugiego seta. Potem grało nam się już swobodniej - powiedział przyjmujący reprezentacji Polski i Jastrzębskiego Węgla.

W półfinale siatkarze Nikoli Grbicia zmierzą się z Włochami lub Francją.

- Jeszcze nic nie wygraliśmy. Przed nami jeszcze mecze półfinałowe i potem, mam nadzieję, że jeszcze finał. Skupmy się na tym. Fajnie, że mogliśmy zagrać z dobrze grającą i mocną Brazylią. Dobrze, że to nie był jakiś łatwiejszy przeciwnik, ale właśnie ta wielka Brazylia - dodał siatkarz.

Turniej finałowy Ligi Narodów rozpoczął się w czwartek i potrwa do niedzieli. Na pierwsze dwa dni zaplanowano ćwierćfinały, na sobotę - półfinały, a na niedzielę - mecze o medale.