Mocni rywale Polaków w Lidze Mistrzów

Tytułu bronić będzie Geneve-Servette HC, który w finale pokonał szwedzką Skellefteę AIK 3:2. Transmisje meczów hokejowej Ligi Mistrzów na sportowych kanałach telewizji Polsat.

Zespół Re-Plast Unii Oświęcim w ubiegłorocznym finale mistrzostw Polski w hokeju na lodzie pokonał w siedmiu meczach broniący tytułu GKS Katowice, wygrywając decydujący mecz 1:0 po złotym golu strzelonym w dogrywce przez Marka Kaleinikovasa. Dla Unii był to pierwszy złoty medal po dwudziestu latach przerwy. Mistrz Polski dzięki otrzymanej „dzikiej karcie” zapewnił sobie prawo gry w Lidze Mistrzów. Dla ekipy Re-Plast Unii będzie to premierowy występ w tych rozgrywkach. Wcześniej nasz kraj w Champions Hockey League (CHL) reprezentowały Cracovia, GKS Tychy, JKH GKS Jastrzębie i GKS Katowice.

Od poprzedniego sezonu nastąpiła zmiana w rozgrywkach hokejowej Ligi Mistrzów. We wcześniejszych ośmiu edycjach w fazie grupowej rywalizowały 32 drużyny, które były podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Od sezonu 2023/24 zmniejszono liczbę uczestników do 24 zespołów. W związku z tym wszystkie „ligi założycielskie”, a więc szwajcarska, szwedzka, fińska, niemiecka, czeska i międzynarodowa austriacka Ice Hockey League mają po trzy miejsca w rywalizacji Champions Hockey League. Ponadto w nowym formacie Ligi Mistrzów pewnym gry będzie także obrońca tytułu, a więc w sezonie 2024/25 będzie to Geneve-Servette, a to oznacza, że Szwajcarzy będą mieli czterech przedstawicieli w najbliższych rozgrywkach. Do tego władze CHL przyznały pięć miejsc („dzikich” kart) w Challenger League na każdy sezon Ligi Mistrzów. W obecnych rozgrywkach zaproszenie otrzymali mistrzowie Danii, Francji, Norwegii i Polski oraz najlepszy zespół sezonu zasadniczego brytyjskiej EIHL (mistrzem rozgrywek zostaje zespół, który wygra sezon zasadniczy). W porównaniu do poprzedniego sezonu jedyną zmianą jest nieprzyznanie miejsca mistrzowi Słowacji, którego zastąpił najlepszy zespół Tauron Hokej Ligi, a więc Re-Plast Unia Oświęcim. Tym samym mistrz Polski zagra w Champions Hockey League po rocznej przerwie.

Na wzór poprzedniego sezonu, także i w tych rozgrywkach, będzie obowiązywał nowy system rywalizacji. Nie będzie już tradycyjnej fazy grupowej, a obowiązywać będzie sezon zasadniczy, w którym wszystkie kluby utworzą jedną grupę i będą grały "systemem szwajcarskim". Zakłada on, że każdy zespół

w fazie zasadniczej rozegra sześć spotkań, ale z każdym tylko raz (po trzy mecze u siebie i na wyjeździe). W tej formule nie będą rozgrywane mecze rewanżowe. Będzie również obowiązywała jedna tabela dla wszystkich ekip grających w tych rozgrywkach. Szesnaście najwyżej sklasyfikowanych drużyn awansuje do fazy pucharowej, która będzie rozgrywana w dotychczasowym formacie. Zespoły z miejsc 17-24 zakończą rywalizację na fazie zasadniczej. Mecz finałowy zaplanowano 18 lutego 2025 roku.

Historyczny występ mistrzów Polski

Mistrz Polski w fazie zasadniczej zmierzy się z fińskim Ilves Tampere (na wyjeździe), Eisbaren Berlin (u siebie), RB Salzburg (u siebie), KAC Klagenfurt (na wyjeździe), Starubing Tigers (u siebie) i HC Ocelari Trzyniec (na wyjeździe).

Pierwszym rywalem mistrzów Polski będzie Ilves Tampere, który zagra w Lidze Mistrzów dzięki drugiemu miejsce, które zajęli po sezonie zasadniczym fińskiej Liigi. Niestety, w fazie play-off odpadli bardzo szybko, bo już w ćwierćfinale przegrali rywalizację z Kalpą Kuopio 1:4. Ilves to szesnastokrotny mistrz kraju, ale ostatni tytuł wywalczyli w 1985 roku. Dla Finów będzie to trzeci start w Lidze Mistrzów. Najlepszy wynik osiągnęli w zeszłym sezonie, gdy zdołali awansować do fazy pucharowej, ale odpadli już w 1/8 finału, przegrywając dwumecz z HC Dynamo Pardubice. Warto wspomnieć, że od tego sezonu trenerem Ilves Tampere w kategoriach U15 AAA i U16 AK będzie Tobiasz Bigos, który podczas ostatnich mistrzostw świata Elity zajmował się analizą meczów w studio Polsatu Sport.

W drugiej kolejce Unia zagra u siebie w aktualnym mistrzem Niemiec – Eisbaren Berlin. „Białe Niedźwiedzie” sezon zasadniczy poprzedniego sezonu zakończyły na drugim miejscu ze stratą pięciu punktów do Fischtown Pinguins Bremerhaven. W ćwierćfinale pokonali Adler Mannheim, a w półfinale okazali się lepsi od Straubing Tigers. W finale wygrali z ekipą z Bremerhaven, zdobywając po raz dziesiąty mistrzostwo Niemiec. Wcześniej jako Dynamo Berlin piętnastokrotnie zdobyli mistrzostwo Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dla Eisbaren będzie to siódmy start w Lidze Mistrzów, a najlepszy wynik, to awans do 1/8 finału. W 2010 roku Eisbaren wygrał Puchar Europy pokonując w finale szwedzki HV 71 Jonkoping 5:3. W Lidze Mistrzów „Białe Niedźwiedzie” jeszcze nigdy nie grały z polskim klubem. Wcześniej w sezonie 1984/85 w trzeciej rundzie Pucharu Europy ówczesne Dynamo Berlin (jako mistrz NRD) przegrało dwumecz Polonią Bytom (po serii rzutów karnych) i wówczas sensacyjny awans do turnieju finałowego tych rozgrywek wywalczyli mistrzowie Polski.

Trzech krajowych mistrzów na drodze Unii…

Dla RB Salzburg będzie to dziesiąty start w Lidze Mistrzów (nie grali jedynie w sezonie 2019/20). Największy sukces odnieśli rok wcześniej, gdy dotarli do półfinału przegrywając nieznacznie walkę o finał z RB Monachium. Pierwszy mecz w Salzburgu zakończył się bezbramkowym remisem, a w rewanżu prowadzili Austriacy po golu Rauchenwalda, ale to zespół niemiecki wygrał ostatecznie 3:1. Największy sukces Austriacy odnieśli w 2011 roku wygrywając Puchar Europy po wygranej w finale z Jokeritem Helsinki 3:2. W sezonie 2020/21 RB Salzburg rywalizował w fazie grupowej Ligi Mistrzów z JKH GKS Jastrzębie. Mistrzowie Polski przegrali u siebie 2:3, a na wyjeździe górą byli Austriacy, którzy wygrali 6:1. W zeszłym sezonie RB Salzburg zdobył tylko 4 punkty pokonując u siebie Stavanger Oilers 5:2 i przegrywając po dogrywce 0:1 na wyjeździe z Belfast Giants. Klub z Salzburga to dziewięciokrotny triumfator międzynarodowej austriackiej ligi ICE (dawnej EBEL) i jednocześnie jedenastokrotny mistrz Austrii. W finale poprzedniego sezonu ich rywalem był inny przeciwnik Unii – KAC Klagenfurt. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebnych było siedem spotkań. Decydujące starcie w Klagenfurcie wygrał RB Salzburg 6:2, który tym samym obronił tytuł mistrzowski.

Dwa dni po meczu z RB Salzburg zespół Re-Plast Unii Oświęcim zmierzy się na wyjeździe (15 września) z innym przedstawicielem ligi ICE – EC KAC Klagenfurt. To najbardziej utytułowany hokejowy klub w Austrii, który ma na swoim koncie wywalczone aż 32 tytuły mistrzowskie – ostatni w 2021 roku. W poprzednim sezonie EC KAC wygrał sezon zasadniczy ligi ICE, a w fazie pucharowej dotarł do finału, który przegrał w siedmiu meczach z RB Salzburg (ostatni mecz przegrany przed własną publicznością 2:6). Dla Austriaków będzie to piąty start w Lidze Mistrzów. Najlepszy wynik zanotowali w sezonie 2021/22, gdy zdołali awansować do 1/8 finału, ale w walce o ćwierćfinał przegrali z Leksands. Pierwszy mecz u siebie wygrali 4:0, ale rewanż w Szwecji zakończył się wysokim zwycięstwem gospodarzy 8:1.

Przedostatnim rywalem Unii w Lidze Mistrzów będzie trzeci zespół poprzedniego sezonu zasadniczego ligi DEL – Straubing Tigers. Dla zespołu z Niemiec to drugi start w tych rozgrywkach. Dwa lata temu w swoim premierowym występie rywalizowali w fazie grupowej między innymi z Cracovią. W Krakowie pewnie wygrali 4:0, a przed własną publicznością zwyciężyli 3:2. Straubing awansował wówczas do 1/8 finału, gdzie przegrał w dwumeczu z Frolundą Goeteborg. W poprzednim sezonie ligi DEL zajęli trzecie miejsce, a w fazie play-off najpierw wyeliminowali Schwenninger Wild Wings, a w półfinale przegrali w pięciu meczach z innym rywalem Unii Oświęcim – Eisbaren Berlin. Starubing w lidze DEL gra od 2006 roku i jak na razie największym sukcesem „Tygrysów” był dwukrotnie awans do półfinału Ligi DEL – w 2012 i 2024 roku.

Do Trzyńca rzut beretem…

Na zakończenie zmagań w fazie zasadniczej mistrzowie Polski zmierzą się na wyjeździe z Ocelari Trzyniec. Warto dodać, że dla kibiców Unii będzie to najkrótszy wyjazd w Lidze Mistrzów. Z Oświęcimia do Trzyńca jest zaledwie 80 kilometrów. „Stalownicy” to sześciokrotni mistrzowie Czech, z czego pięć ostatnich tytułów wywalczyli w ostatnich sześciu latach (w sezonie 2019/20 wygrali fazę zasadniczą, ale ze względu na Covid-19 nie rozegrano fazy pucharowej). W poprzednim sezonie zespół z Trzyńca zajął trzecie miejsce po sezonie zasadniczym, a w fazie play-off najpierw pokonali w siedmiu meczach HC Ceskie Budejovice (decydujący mecz wygrali u siebie 2:0). W półfinale również po siedmiu meczach pokonali Spartę Praga, która wygrała trzy pierwsze mecze. „Stalownicy zdołali wyrównać stan rywalizacji – wygrywając szóste starcie w dogrywce 2:1, po złotym golu strzelonym przez Davida Cienciale. W decydującym meczu w Pradze również potrzebna była dogrywka, a dokładniej cztery dogrywki i w niej bramkę na wagę awansu do finału zdobył Milos Roman. Finałowym rywalem „Stalowników” był zwycięzca sezonu zasadniczego – HC Dynamo Pardubice. I tutaj także do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było rozegrać siedem spotkań. Decydujący mecz rozegrany w Pardubicach wygrał po dwóch dogrywkach zespół Ocelari, a bohaterem okazał się Cienciala, który w doliczonym czasie przesądził o mistrzowskim tytule. Zawodnikiem „Stalowników” jest Kamil Wałęga, który w poprzednim sezonie rozegrał 11 meczów w lidze czeskiej oraz pięć spotkań w Lidze Mistrzów, wpisując się na listę strzelców w wygranym wyjazdowym meczu z Lahti Pelicans 3:1. Reprezentant Polski występował także w drugoligowym klubie farmerskim – HC Frydek-Mistek. Dla ekipy z Trzyńca będzie to dziewiąty start w Lidze Mistrzów (nie grali tylko w sezonie 2016/17). Jak na razie ich najlepszym wynikiem był awans do półfinału sześć lat temu, gdy w decydującym dwumeczu przegrali po dogrywce walkę o finał z fińskim zespołem JYP Jyvaskyla. W poprzednim sezonie „Stalownicy” awansowali do 1/8 finału, gdzie ulegli późniejszemu finaliście Skelleftei AIK (pierwszy mecz w Trzyńcu wygrali gospodarze 4:3, ale w rewanżu górą byli Szwedzi, którzy zwyciężyli 5:2.

Terminarz meczów Re-Plast Unii Oświęcim w hokejowej Lidze Mistrzów:

Ilves Tampere – Re-Plast Unia Oświęcim (17:30; 5 września)

Re-Plast Unia Oświęcim – Eisbären Berlin (17:30; 7 września)

Re-Plast Unia Oświęcim – Red Bull Salzburg (17:30; 13 września)

KAC Klagenfurt – Re-Plast Unia Oświęcim (15:00; 15 września)

Re-Plast Unia Oświęcim – Straubing Tigers (17:00; 9 października)

HC Oceláři Trzyniec – Re-Plast Unia Oświęcim (17:00; 16 października)