Z PlusLigi do Italii. Taylor Averill zagra w czołowym klubie ligi włoskiej

Dla 32-letniego siatkarza z Portland oznacza to powrót do Italii po sześciu latach przerwy. Averill grał już we Włoszech w latach 2015-2018, w zespołach z Padwy i Mediolanu. Kolejne trzy lata spędził we Francji, gdzie w 2021 roku jako zawodnik AS Cannes wywalczył mistrzostwo kraju, a od sezonu 2021/2022 występował w Pluslidze - najpierw w Indykpolu AZS-ie Olsztyn, następnie, po krótkiej przerwie na wyjazd do chińskiego Szanghaj Bright, w Projekcie Warszawa.

ZOBACZ TAKŻE: Świetne widowisko w Atlas Arenie. Polacy poznali półfinałowego rywala w Lidze Narodów

W sezonie 2023/2024 zdobył ze stołecznym klubem brązowy medal mistrzostw Polski oraz Puchar Challenge. W Pluslidze rozegrał 18 meczów, w których zdobył 107 punktów (średnio 5,94 na mecz). Łącznie w trakcie trzech sezonów wystąpił w 75 meczach polskiej ekstraklasy siatkarzy.

Averill od kilku sezonów jest etatowym reprezentantem Stanów Zjednoczonych. Sześć lat temu zdobył z kadrą USA brązowy medal mistrzostw świata. W 2023 roku sięgnął po srebro Ligi Narodów oraz złoto Mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów.

Doświadczony środkowy znalazł się w 12-osobowej amerykańskiego kadrze na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie. W fazie grupowej paryskiego turnieju jego zespół zmierzy się Japonią, Argentyną i Niemcami.

Po igrzyskach Averill rozpocznie przygotowania do nowego sezonu SuperLegi z Mint Vero Volley Monza. Jego nowy zespół był rewelacją poprzednich rozgrywek o mistrzostwo Włoch, w których dotarł aż do finału. Grał też w finale Pucharu Challenge, w którym nie sprostał Projektowi.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że w przyszłym sezonie zagram w Vero Volley. Bardzo chciałem wrócić do Włoch i Monza dała mi tę możliwość. Nie mogę się doczekać, by zabrać się do pracy i spotkać moich nowych kolegów z drużyny, jak również wspaniałą publiczność w Opiquad Arena - powiedział amerykański gracz, cytowany przez oficjalną stronę internetową ekipy z Monzy.

W kolejnych zmaganiach o mistrzostwo Włoch poza Averillem barwy Mint Vero Volley Monza będą reprezentować także m.in. słynny Osmany Juantorena oraz rozgrywający reprezentacji Brazylii Fernando "Cachopa" Kreling.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport