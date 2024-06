Było o krok od sensacji! Anglicy potrzebowali dogrywki, by pokonać Słowaków

Reprezentacja Anglii nie bez problemów awansowała do ćwierćfinału Euro 2024. Podopieczni Garetha Southgate'a pokonali po dogrywce Słowaków 2:1. Wicemistrzowie Europy przegrywali przez znaczną część podstawowego czasu gry. Gola na wagę dogrywki strzelili w końcówce doliczonego czasu spotkania. Później przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Początek spotkania należał do Słowaków. W ciągu pierwszego kwadransa bramce Jordana Pickforda zagrozili David Hancko i Lukas Haraslin. W obu przypadkach Anglicy wychodzili z tych sytuacji obronną ręką. Ostatecznie podopieczni Francesco Calzony w 25. minucie gry sforsowali defensywę "Lwów Albionu".

David Strelec zagrał za linię obrony do Ivana Schranza. Słowacki skrzydłowy zostawił za plecami Marca Guehiego i ze stoickim spokojem skierował piłkę do siatki. Nasi południowi sąsiedzi niespodziewanie wyszli na prowadzenie w starciu z faworyzowanymi Anglikami.

Przed przerwą nie zobaczyliśmy już goli. Piłkarze Southgate'a nie mieli pomysłu, jak zagrozić bramce strzeżonej przez Martina Dubravkę. Słowacy zasłużenie prowadzili 1:0.

Po zmianie stron Anglicy ruszyli do ataku. W 50. minucie gry do siatki trafił Phil Foden, ale analiza VAR wykazała, że gracz Manchesteru City był na pozycji spalonej. Słowacy odpowiedzieli pięć minut później. Strzałem z dystansu Pickforda próbował przelobować Strelec, ale piłka nieznacznie minęła słupek angielskiej bramki.

Trener Southgate wprowadzał na boisko nowych zawodników, aby jeszcze bardziej wzmocnić poczynania ofensywne swojego zespołu. Zawodnicy Calzony skupili się na defensywie, a "Lwy Albionu" szukały gola wyrównującego. Doskonałe szanse zmarnowali jednak Harry Kane i Declan Rice. Anglicy nacierali, ale Słowacy bardzo szczelnie się bronili. Do tego pewnością w bramce imponował Dubravka.

W końcu jednak słowacka defensywa została przełamana. W piątej z sześciu doliczonych minut po wrzucie piłki z autu futbolówkę trącił Guehi. Zagranie dotarło do Jude'a Bellinghama, który popisał się efektownym strzałem przewrotką. Dubravka nie miał szans na skuteczną interwencję. Anglicy niemalże w ostatniej chwili doprowadzili do wyrównania i dogrywki.

Aktualni wicemistrzowie Europy poszli za ciosem. Minutę po wznowieniu gry gola na 2:1 dla Anglii strzelił Harry Kane. Napastnik Bayernu Monachium wykorzystał zgranie Ivana Toneya i uderzeniem głową posłał piłkę do siatki. Słowacy byli bardzo zmęczeni trudami spotkania. Również Anglicy po zdobyciu drugiej bramki zwolnili tempo gry. W końcówce dogrywki podopieczni trenera Calzony rozgrywali piłkę na połowie Anglików, ale nie przełożyło się to na sytuacje podbramkowe. Rezultat spotkania już się nie zmienił. Anglia wygrała i awansowała do ćwierćfinału Euro 2024.

Anglia - Słowacja 2:1 p.d. (0:1)

Bramka: Bellingham 90+5, Kane 91 - Schranz 25