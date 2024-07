Iga Świątek - Sofia Kenin. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Dla polskiej tenisistki, aktualnej liderki rankingu WTA, będzie to pierwszy mecz od 8 czerwca i finału Roland Garros 2024. Świątek pokonała wówczas Włoszkę Jasmine Paolini i wygrała piąty w swojej karierze turniej wielkoszlemowy, przy czym czwarty w Paryżu.

W Londynie tenisistka z Raszyna nie zwyciężyła jeszcze nigdy. Jej najlepszy wynik to ćwierćfinał - do tej fazy turnieju dotarła w ubiegłym roku. Jej pogromczynią okazała się wówczas Ukrainka Elina Switolina, która pokonała Polkę 7:5, 6:7 (5-7), 6:2.

Po wygraniu French Open Świątek miała kilka tygodni, by odpocząć przed wyzwaniami drugiej części sezonu i jak najlepiej przygotować się do Wimbledonu 2024. Czy w stosunku do poprzedniego sezonu zrobiła postępy, jeśli chodzi o grę na kortach trawiastych? Częściową odpowiedź na to pytanie może dać już pierwszy mecz liderki rankingu WTA w londyńskim turnieju, w którym nasza reprezentantka trafiła na wymagającą przeciwniczkę.

25-letnia Kenin to zwyciężczyni Australian Open 2020 oraz finalistka Roland Garros z tego samego roku. Cztery lata temu, w meczu decydującym o triumfie w Paryżu, Amerykanka przegrała właśnie ze Świątek, która odniosła wtedy swoje pierwszy zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym.

W Wimbledonie amerykańska tenisistka najdalej zaszła do trzeciej rundy - to jej rezultat z 2023 roku. Co ciekawe, z imprezy wyeliminowała ją ta sama zawodniczka, która później pokonała Świątek - Elina Switolina (7:6, 6:2 dla Ukrainki).

W światowym rankingu Kenin była najwyżej notowana na czwartym miejscu, obecnie jest 49. na liście WTA. Poza wspomnianym finałem Roland Garros 2020, mierzyła się z Polką również w 1. rundzie tegorocznego Australian Open. Raszynianka wygrała to spotkanie 7:6 (7-2), 6:2.

Kiedy mecz Iga Świątek - Sofia Kenin? Gdzie obejrzeć?

Mecz Iga Świątek - Sofia Kenin będzie trzecim wtorkowym spotkaniem na korcie numer 1. To oznacza, że Polka powinna rozpocząć grę około godziny 19.

Transmisja meczu Iga Świątek - Sofia Kenin we wtorek, 2 lipca w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

GW, Polsat Sport