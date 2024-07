Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania rozgrywek Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA w nowej formule

Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania w telewizji i streamingu nowego formatu Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA przez kolejne 3 sezony. Nowa formuła zapewni więcej meczów, wzrośnie konkurencyjność rozgrywek. Każdy zespół będzie miał pewność gry z atrakcyjnymi przeciwnikami, w tym gwarancję spotkań z najsilniejszymi zespołami w danych rozgrywkach. Łącznie w każdym sezonie to 189 meczów Ligi Europy i 153 mecze Ligi Konferencji.

W najbliższym sezonie o zwycięstwo w obydwu ligach będą rywalizowały – obok mamy nadzieję polskich drużyn – między innymi takie europejskie marki jak Manchester United, Tottenham Hotspur, Chelsea, Atlhletic Bilbao, AS Roma, Lazio Rzym czy FC Porto.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Telewizja Polsat nabyła od UEFA wyłączne prawa do pokazywania w Polsce Ligi Europy i Ligi Konferencji. Cieszymy się z fantastycznej współpracy z UEFA i jesteśmy przekonani, że Liga Europy i Liga Konferencji w nowej formule rozgrywek będą doskonałym produktem i atrakcyjną ofertą dla fanów piłki nożnej. To właśnie w Lidze Europy czy Lidze Konferencji mamy szansę zobaczyć polskie drużyny, które przez 31 lat do Ligi Mistrzów dostały się niestety tylko 3 razy. Nasze rozgrywki będą szansą na zobaczenie i polskich drużyn i europejskich gigantów, takich jak Manchester United, londyńskie Tottenham i Chelsea, AS Roma czy FC Porto” – mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat

Rozbudowane Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA zyskują nowy format

Nowy format ligowy zwiększa liczbę drużyn w każdych rozgrywkach i pozwoli fanom nie tylko zobaczyć więcej świetnych meczów, ale także obejrzeć bardzo atrakcyjne spotkania już na wcześniejszym etapie rozgrywek, co nie zawsze zdarzało się w fazie grupowej starego formatu.

Nowy format wprowadzi lepszą równowagę konkurencyjną między wszystkimi drużynami, z możliwością gry każdej drużyny z różnymi, bardzo atrakcyjnymi przeciwnikami w trakcie rywalizacji w całej fazie ligowej.

Liczy się każdy mecz. Nowy format ligowy sprawi, że każdy wynik może radykalnie zmienić pozycję drużyny, aż do ostatniego dnia meczowego tej fazy włącznie. Zwycięstwo lub porażka w ostatnim meczu fazy ligowej może zadecydować o tym, czy dana drużyna automatycznie zakwalifikuje się do najlepszej szesnastki, wejdzie do fazy play-off, czy też zostanie całkowicie wyeliminowana z rozgrywek.

Format rozgrywek

Liga Europy UEFA – 189 spotkań w każdym sezonie, z mamy nadzieję polskimi zespołami, jak i m.in. z Manchesterem United, Tottenhamem Hotspur, Olympique Lyon, Athletic Bilbao, Realem Sociedad czy FC Porto będzie miała jedną tabelę i 36 zespołów. Każdy z zespołów rozegra po 8 spotkań z różnymi rywalami – 4 u siebie i 4 na wyjeździe. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikują się do fazy pucharowej, 9-24 zagrają o pozostałe 8 miejsc w 1/8 finału, a z miejsc 25-36 odpadają z rywalizacji. Zwycięzca Ligi Europy UEFA ma automatycznie zagwarantowane miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA.

Liga Konferencji UEFA – 153 spotkania w każdym sezonie, to jedyny europejski puchar, którego nie ma jeszcze w kolekcji londyńska Chelsea FC, a o który zagra razem z m.in. Realem Betis Sewilla czy AC Fiorentiną i, trzymajmy kciuki, naszymi polskimi klubami. Liga Konferencji UEFA będzie miała jedną tabelę i 36 zespołów. Każdy z zespołów rozegra po 6 spotkań z różnymi rywalami – 3 u siebie i 3 na wyjeździe. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikują się do fazy pucharowej, 9-24 zagrają o pozostałe 8 miejsc w 1/8 finału, a z miejsc 25-36 odpadają z rywalizacji. Zwycięzca Ligi Konferencji UEFA ma automatycznie zagwarantowane miejsce w kolejnej edycji Ligi Europy UEFA.

