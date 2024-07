Oto nowy trener Norwegów. Zastąpi legendę

Stoeckl był trenerem Norwegii przez ostatnie 13 lat, od maja 2011 roku, i przez cały ten czas jego asystentem był Brevig.

ZOBACZ TAKŻE: Polak walczy o angaż w lidze NHL

40-latek już od połowy lutego pełnił funkcję głównego trenera po tym, jak skoczkowie wysłali do NSF list, w którym wyrazili brak zaufania do Stoeckla i zażądali jak najszybszego zastąpienia go innym szkoleniowcem.

W tym czasie Austriak odbył kilka spotkań z przedstawicielami NSF w sprawie warunków odejścia i wysokości odprawy, lecz dopiero 24 maja, po zagrożeniu skierowaniem sprawy do sądu, negocjacje przyspieszyły i strony doszły do porozumienia.

PAP