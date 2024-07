Hajto nie ma złudzeń. "To już nie jest ten Ronaldo"

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to Euro jest indywidualnie najsłabszym turniejem międzynarodowym Cristiano Ronaldo od lat. Portugalczyk dwoi się i troi, ale pomimo wspomnianych wcześniej 20 strzałów oddanych na bramkę rywala, nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców. Nie jest tajemnicą, że ten stan rzeczy szczególnie boli samego Ronaldo, czego wyraz, w postaci cieknących po jego policzkach łez, widzieliśmy w przerwie w dogrywce meczu 1/8 finału przeciwko Słowenii.

Raptem kilka minut wcześniej Portugalczyk zmarnował najlepszą jak dotąd okazje na przełamanie, spudłował z rzutu karnego podyktowanego za faul na Diogo Jocie. Strzelecka niemoc, połączona z poczuciem zawiedzenia własnego kraju na moment przerosła jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Łzy Ronaldo odbiły się szerokim echem w świecie piłki, pokazały, że nawet taki tytan jak Portugalczyk czasem nie radzi sobie z presją.

Wiele dyskusji po meczu skupionych było właśnie na tej aż szokującej niemocy najskuteczniejszego strzelca w historii piłki nożnej. Ekspert Polsatu Sport, a dawniej obrońca m.in. reprezentacji Polski i Schalke 04 Gelsenkirchen, Tomasz Hajto podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat w programie Cafe Euro Cast.

- Trzeba powiedzieć, że wiek robi swoje i to już nie jest ten Ronaldo - stwierdził Hajto. - On nadal uważa, że dalej jest takim genialnym piłkarzem, jakim był 6 lat temu. On już nie będzie strzelał po 4 bramki w meczu.

To właśnie w wieku Portugalczyka ekspert Polsatu Sport upatruje przyczyny problemu. Chociaż były zawodnik klubów takich jak Real Madryt, Manchester United, czy Juventus przez wiele lat wydawał się oszukiwać metrykę, ta w końcu i jego dopadła.

- Ciało nie akceptuje już takiego wysiłku, nie ma tej szybkiej regeneracji - opisał problemy 39-latka Hajto

Zdaniem byłego obrońcy, legendarny napastnik dotarł do granicy, której już nie da się przesunąć.

- Wielu piłkarzy przeciągnęło ten czas gry, grają po trzydziestym pierwszym, trzydziestym drugim, ale nie do czterdziestego roku życia - spuentował 62-krotny reprezentant Polski.

Mateusz Przyrowski