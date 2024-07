Już w najbliższy czwartek Wisła Kraków po 12 latach wróci do walki o Europę. 12 lipca podejmie przy Reymonta FK Llapi w I rundzie eliminacji do Ligi Europy. - To dla nas ekscytujące. Sami sobie wywalczyliśmy ten przywilej dobrą postawą w Pucharze Polski – powiedział nam pomocnik krakowian Kacper Duda. Transmisja meczu w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Michał Białoński, Polsat Sport: Jak ci się podobają porządki, jakie w szatni Wisły wprowadził nowy trener Kazimierz Moskal?

Kacper Duda, pomocnik Wisły Kraków: Przyjście nowego trenera to dla nas nowe doświadczenie. Każdy chce się pokazać, wchodzi też nowy pomysł na grę. Drużyna dobrze się czuje. Nie pozostaje nam nic innego, jak śmiało iść do przodu. Myślę, że nasza gra będzie wyglądać pozytywnie.

ZOBACZ TAKŻE: Wisła przestawiła wajchę. Królewski postawił na Moskala. "Świecił się na zielono"

Jesteście pod presją czasu. Już 11 lipca zmierzycie się z FK Llapi w I rundzie eliminacji do Ligi Europy. Zrobiłeś już rozpoznanie rywala? Wicemistrz Kosowa ma najmniej punktów w rankingu UEFA spośród wszystkich rywali, na jakich mogliście trafić.

Akurat w momencie losowania mieliśmy trening. Czekaliśmy z niecierpliwością na jego wynik. Zaraz po losowaniu każdy zerknął na telefonie, z czym to Llapi będzie się jadło. Czas na analizę rywala jeszcze przyjdzie, to zadanie trenerów. My dostaniemy od nich zadania i postaramy się je zrealizować.

LLapi też się ucieszyło z wylosowania Wisły. Jesteście pierwszoligowcem, dodatkowo w trakcie przebudowy składu. Do walki o Europę przystąpicie zaledwie po rozegraniu dwóch sparingów - z Puszczą Niepołomice, z którą przegraliście 0:1 i z Hutnikiem Kraków, którego pokonaliście 3:0. Zatem będzie to pewnego rodzaju eksperyment.

To dla nas ekscytujące, że możemy powalczyć o Ligę Europy. Sami sobie wywalczyliśmy ten przywilej dobrą postawą w Pucharze Polski. Nie mamy nic do stracenia. Rzucimy na szale to, co mamy najlepsze, czyli dobrą grę w piłkę. Dobrze się stało, że gramy pierwszy mecz przy Reymonta, gdzie możemy powalczyć o dobrą zaliczkę. Potem pojedziemy do Kosowa wywalczyć awans.

Wychowywałeś się w szkółce Gol Bieruń. Później trafiłeś do Wisły i okrzepłeś w seniorskiej piłce, podczas wypożyczenia do Garbarni Kraków. Czym dla ciebie jest Wisła?

Czymś wielkim. Debiutowałem wprawdzie w Garbarni, ale zawsze było mi bliżej do Wisły. To był mój główny cel, w niej zadebiutowałem w Ekstraklasie i chciałem zdobywać trofea. Jak na razie udało się jedno – Puchar Polski. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

Z Wisły trafiłeś do reprezentacji młodzieżowej. Kto był twoim największym idolem?

Z pewnością Kuba Błaszczykowski. Miałem przyjemność dzielić z nim szatnię. Zrobił wielka karierę swoim sposobem bycia i zawziętością. Zaimponował nie tylko mi.

Kiedy mecz Wisła Kraków - FK Llapi? Gdzie oglądać?

Mecz Wisła Kraków – FK Llapi zostanie rozegrany w czwartek 11 lipca o godz. 20:30. Transmisja w Polsacie otwartym, Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio już od godz. 19.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport