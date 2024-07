Kiedy zaczną grać na Wimbledonie? Najnowsze informacje

W poniedziałek 1 lipca rozpoczęła się tegoroczna edycja Wimbledonu. Do tej pory organizatorzy wielkoszlemowego turnieju musieli mierzyć się z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Przez to niektóre mecze podczas rywalizacji na kortach trawiastych w Londynie musiały zostać przełożone. Mimo to takich problemów, jak te piątkowe, organizatorzy jednej z najważniejszych imprez w świecie tenisa w tym roku jeszcze nie mieli.

Piątkowy terminarz tenisowych zmagań został zbombardowany przez czarne chmury, które już od samego rana wisiały nad Londynem. Przez opady deszczu starty wszystkich piątkowych meczów, które miały zostać rozegrane na zewnętrznych kortach, zostały opóźnione. Poinformowano, że mecze zostaną rozpoczęte najwcześniej o godzinie 13:15.

Należy jednak zaznaczyć, że kibice w piątek i tak będą w stanie obejrzeć kilka meczów. Wszystko dzięki dachom, które znajdują się nad kortem centralnym i kortem numer jeden. Dzięki temu swoje mecze 5 lipca powinni rozegrać między innymi Carlos Alcaraz, Jannik Sinner i Coco Gauff.