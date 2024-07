Były as Barcelony i Bayernu zakończył karierę. W piłce klubowej zdobył 32 trofea

Syn Brazylijczyka Mazinho, mistrza świata z 1994 roku, zadebiutował w seniorskim futbolu w barwach "Dumy Katalonii" 17 maja 2009, kiedy wszedł na ostatnie 18 minut przegranego spotkania z RCD Mallorca. W ciągu czterech kolejnych sezonów zdobył z Barceloną między innymi cztery mistrzostwa Hiszpanii i wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2010/2011.

W 2013 roku Thiago Alcantara przeniósł się do Bayernu Monachium, z którym nie tylko zdobył siedem razy z rzędu mistrzostwo Niemiec, ale i po raz drugi w karierze triumfował w Lidze Mistrzów (2019/2020).

Ostatnim przystankiem reprezentanta Hiszpanii w zawodowej piłce był Liverpool FC, ale w minionym sezonie pomocnik trapiony był kontuzjami, przez co zdołał rozegrać zaledwie jeden mecz w Premier League.

"Zawsze będę gotów oddać to, co zostało mi dane i jestem wdzięczny za cały ten czas, który sprawił mi tyle przyjemności. Dziękuję futbolowi i wszystkim tym, którzy towarzyszyli mi na tej drodze i sprawiali, że byłem lepszym piłkarzem i człowiekiem. Do zobaczenia wkrótce" - napisał Thiago Alcantara w mediach społecznościowych.

W trakcie piłkarskiej kariery Thiago zdobył z Barceloną, Bayernem i Liverpoolem aż 32 trofea. Z reprezentacją Hiszpanii triumfował w mistrzostwach Europy do lat 17 i - dwukrotnie - w mistrzostwach Europy do lat 21. Z seniorską kadrą pojechał na Euro 2016 i 2020 (Hiszpanie doszli tam do półfinału) oraz Mistrzostwa Świata w 2018 roku.

Jak podają hiszpańskie media, 33-latek ma w najbliższym czasie wrócić do "Dumy Katalonii" w roli asystenta trenera Hansiego Flicka.