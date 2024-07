Ekspresowy mecz na Wimbledonie! Kolejne zwycięstwo Polaka

Początek meczu był trudny dla Berkiety. Urodzony w Warszawie zawodnik już w pierwszym gemie musiał bronić break pointów. Mimo to w pierwszym secie Polakowi udało się obronić wszystkie swoje serwisy, w tym samym czasie raz przełamując przeciwnika. To właśnie przegrany gem serwisowy Francuza spowodował, że Berkieta wygrał pierwszego seta 6:3.

Na początku drugiego seta Polak pierwszy raz w tym meczu przegrał partię przy swoim serwisie. Radość Trouve nie trwała jednak zbyt długo. Już po chwili Berkieta przełamał powrotnie oponenta i doprowadził do wyrównania.

To był kluczowy moment tego pojedynku. Polski tenisista zaczął dominować na korcie, ponownie triumfując gemie serwisowym przeciwnika. Warszawianin już do końca starcia nie dał odebrać sobie wypracowanego prowadzenia, dzięki czemu przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę (6:3, 6:4), w niecałą godzinę awansując do trzeciej rundy juniorskich zmagań na Wimbledonie.

Jeszcze nie wiadomo, kto będzie przeciwnikiem Berkiety na kolejnym etapie rywalizacji. Jego rywala wyłoni mecz Reda Bennani - Rafael Jodar.