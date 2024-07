Kiedy jest finał ME 2024?

Finał ME 2024 zapowiada się niezwykle ciekawie, co można było ocenić już na podstawie reprezentacji, jakie zameldowały się w półfinałach tegorocznych mistrzostw Europy. Kiedy finał ME 2024? O której godzinie finał ME 2024? Na jakim stadionie zostanie rozegrany finał ME 2024?

W półfinałach ME 2024 znalazły się reprezentacje Francji, Hiszpanii, Anglii i Holandii. Już na tym etapie turnieju można było więc ocenić, że w finale mistrzostw Europy 2024 będziemy świadkami wielkiego hitu.

Gdzie finał ME 2024?

To, gdzie zostanie rozegrany finał mistrzostw Europy, z pewnością ciekawi kibiców, którzy chcieliby obejrzeć decydujące spotkanie ME 2024 z perspektywy trybun. Stadion finału ME 2024 to Stadion Olimpijski w stolicy Niemiec - Berlinie.

Kiedy finał ME 2024?

Kiedy odbędzie się finał ME 2024? Termin finału mistrzostw Europy 2024 jest znany od dawna i będzie to ostatni dzień tego turnieju. Finał ME 2024 zostanie rozegrany w niedzielę 14 lipca.

O której godzinie finał ME 2024?

Niezwykle istotne jest również to, o której godzinie zostanie rozegrany finał ME 2024. Godzina finału mistrzostw Europy 2024 to 21.00.

BS, Polsat Sport