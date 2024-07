Wisła Kraków rozpoczyna walkę o awans do fazy grupowej Ligi Europy. W pierwszej rundzie "Biała Gwiazda" zagra u siebie z KF Llapi. Czy podopieczni Kazimierza Moskala poradzą sobie z ekipą z Kosowa? Gdzie obejrzeć mecz Wisła Kraków - KF Llapi? Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

Przypomnijmy, że możliwość startu w europejskich pucharach Wisła zapewniła sobie poprzez zwycięstwo w Fortuna Pucharze Polski. Na początku maja w wielkim finale na PGE Narodowym zespół z Krakowa pokonał po dogrywce Pogoń Szczecin. Na co dzień "Biała Gwiazda" rywalizuje na zapleczu Ekstraklasy. Miniony sezon ukończyła na 10. miejscu.

Latem przy Reymonta doszło do kilku istotnych zmian. Funkcję trenera pierwszej drużyny przestał pełnić Albert Rude. Hiszpana zastąpił Kazimierz Moskal, który w przeszłości był związany z klubem przez wiele lat najpierw jako piłkarz, a następnie jako trener. Do Wisły powrócił po dziewięciu latach. Ponadto szeregi zespołu zasilili m.in. Rafał Mikulec czy Olivier Sukiennicki. Do tego kilku zawodników powróciło z wypożyczeń. Natomiast z klubem pożegnali się chociażby Miki Villar, Szymon Sobczak czy Eneko Satrustegui.

Przed "Białą Gwiazdą" rywalizacja w eliminacjach Ligi Europy. Piłkarze z Krakowa rozpoczną ją od starcia z KF Llapi w pierwszej rundzie. W dwumeczu z zespołem z Kosowa to Wisła będzie faworytem. Trener Moskal w rozmowie z Polsatem Sport przekonywał jednak, że nie ma mowy o lekceważeniu przeciwnika.

- Są to europejskie puchary, a w nich nie można nikogo zlekceważyć, tym bardziej nie można powiedzieć, że to nieistotny dla nas mecz. Z drugiej strony, ten mecz może ktoś nazwać dalszym etapem przygotowań, bo będzie to dopiero trzeci nasz mecz, licząc z dwoma sparingami. Dla kogoś może stoi to w sprzeczności, ale w praktyce tak to wygląda - tłumaczył szkoleniowiec.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w stolicy Małopolski, drugie zaś na terenie rywala. Dodajmy, że jeżeli "Biała Gwiazda" wyjdzie zwycięsko z dwumeczu, to jej przeciwnikiem w drugiej rundzie eliminacji będzie Rapid Wiedeń.

Wisła Kraków - KF Llapi. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studiu ruszy o 19:00. Spotkanie rozpocznie się o 20:20. Po końcowym gwizdku zapraszamy na studio pomeczowe. Transmisja samego spotkania w otwartym Polsacie od 20:05.