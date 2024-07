Po pięciosetowej batalii Włoch w półfinale Wimbledonu. Rywalem serbski mistrz

22-letni Musetti po raz pierwszy w karierze awansował do wielkoszlemowego półfinału. Przed tegorocznym Wimbledonem nigdy też nie grał w ćwierćfinale turnieju tej rangi.

W meczu z rozstawionym z numerem 13. Fritzem dobrą grę przeplatał słabszymi momentami. Jednak to on znacznie lepiej wytrzymał trudy pojedynku i w decydującym secie zdominował wyraźnie zmęczonego i popełniającego coraz więcej błędów Amerykanina. Wygrał go 6:1 i po trwającym trzy i pół godziny meczu awansował do półfinału.

Jego kolejnym rywalem będzie najbardziej utytułowany tenisista w historii Wielkiego Szlema Djokovic. Serb w środę nie musiał wychodzić na kort, bowiem jego rywal Australijczyk Alex de Minaur zrezygnował z gry z powodu kontuzji biodra.

Rozstawiony z numerem drugim Djokovic zdobył siedem ze swoich rekordowych 24 tytułów Wielkiego Szlema właśnie na trawiastych kortach Wimbledonu. Z Musettim ma dodatni bilans gier 5-1. W tym roku pokonał go dwukrotnie, w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo i po pięciosetowym meczu także w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open.

Drugą parę półfinałową tworzą broniący tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz i Rosjanin Daniił Miedwiediew. Obydwa mecze odbędą się w piątek.

